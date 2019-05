Kuchenbüfett mit „Traumtaucher“

Bremen – Wohin am Wochenende? Nun, warum nicht mal ein paar Bilder anschauen? Etwas mit Wasser zum Beispiel. Der Mensch und das Wasser – ein wie Ebbe und Flut beständig wiederkehrendes Thema des Malers und Zeichners Dieter Mammel, der 1965 in Reutlingen geboren. Und dessen Arbeiten gegenwärtig in Bremen zu sehen sind – unter dem Titel „Traumtaucher“ in der Galerie von Corona Unger an der Georg-Gröning-Straße 14.

„Dieter Mammels sensible Tuschegemälde bezaubern durch eine stille, traumverlorene Poesie“, sagt Galeristin Unger. „Sie lassen den Blick in glitzernde Wasseroberflächen eintauchen oder folgen träumenden, auf sachten Wellen treibenden Figuren.“

Aber wie das so ist: „Die Zeit fliegt“, sagt Unger. Ein Phänomen, das „Traumtaucher“ nicht ausnimmt. Kurzum: „Mammels eindringliche Tuschegemälde“ sind nur noch kurze Zeit in Bremen zu sehen. Die Ausstellung endet am Sonntag, 2. Juni. Und sie endet – wie bei Corona Unger üblich – mit einer Finissage, die „ab 15 Uhr unseren gemeinsamen Rundgang durch die Ausstellungsräume und ein süßes Kuchenbüfett miteinander verbindet“, wie es vorab heißt. Und dann? Unger: „Im Anschluss bereiten wir eine neue Präsentation vor, die am Sonnabend, 15. Juni, ab 18 Uhr mit unserer traditionellen Sommerfest-Vernissage beginnt.“

Eine Birkengruppe in Vegesack

Von Schwachhausen nach Vegesack, aus der Gegenwart in die Vergangenheit. Und zurück. Ein neuer Monat beginnt – und so setzt das Overbeck-Museum im Alten Packhaus an der Alten Hafenstraße seine Reihe „Bild des Monats“ fort. Wie berichtet, widmet sich das Haus in diesem Jahr den 150. Geburtstagen von Fritz Overbeck und Hermine Overbeck-Rohte. Gegenwärtig (und noch bis zum 4. August) ist hier die Jubiläumsausstellung „Fritz und Hermine Overbeck – Stationen ihres Lebens“ zu sehen. Das „Bild des Monats“ im Juni steht im Zusammenhang mit der Jubiläums-Schau.

Es handelt sich um eine Leihgabe. „Eines der größten und bemerkenswertesten Ölgemälde Fritz Overbecks befindet sich seit fast 100 Jahren im Besitz des Landesmuseums für Kunst und Kulturgeschichte in Oldenburg. Noch zu Lebzeiten des Malers wurde es in Oldenburg ausgestellt und vom dort ansässigen Galerieverein erworben“, so Museumsleiterin Dr. Katja Pourshirazi. Nun ist das etwa zwei Meter breite Gemälde „Im März“ (Öl auf Leinwand, 1908) „Bild des Monats“. Das Gemälde zeigt eine Birkengruppe vor blassblauem Frühlingshimmel. „Es ist ein großes Glück, dass wir dieses beeindruckende Werk leihen durften“, so Pourshirazi. „Es war schon seit 15 Jahren nicht mehr auf Reisen und noch nie in Vegesack.“

Am Mittwoch, 19. Juni, und am Donnerstag, 27. Juni, bietet Pourshirazi Kurzführungen zum „Bild des Monats“ an. Sie beginnen jeweils um 17 Uhr. Die Führungen kosten zwei Euro plus Museumseintritt.