Freimarktsumzug: Bewerbungszeit läuft

ZWISCHEN SCHNOOR & SCHLACHTE

+ Akrobatisch, bunt und lustig – der Freimarktsumzug gilt als Höhepunkt des Bremer Volksfests. Foto: DPA/JASPERSEN

Bremen – „Ischa Freimaak, ischa Freimaak. . .“ Man hat sie schon wieder im Ohr, die schönen Lieder der „fünften Jahreszeit“ in Bremen. Zugegeben, der Sommer hat noch nicht angefangen, der Herbst schon gar nicht. Trotzdem ist es an der Zeit, mal an den Bremer Freimarkt zu denken. Warum? Darum: Fristen sind zu beachten. Bewerbungsfristen.