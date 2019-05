„Breakbulk“ nächstes Jahr wieder in Bremen

ZWISCHEN SCHNOOR & SCHLACHTE

+ Messe-Kommunikation: Wirtschaftssenator Martin Günthner (r.) im Gespräch mit „Breakbulk“-Ausstellern aus Bremen. Foto: SENATOR FÜR WIRTSCHAFT, ARBEIT UND HÄFEN

Bremen – Nun sind sie wieder aus dem Stadtbild verschwunden, die vielen internationalen Gruppen mit den „Breakbulk“-Teilnehmerausweisen. 550 Aussteller und 11 000 Besucher aus aller Welt sollen es gewesen sein, und das sah man schon in der Stadt. Zum zweiten Mal ist Bremen Schauplatz der weltgrößten Stück- und Schwergutmesse „Breakbulk Europe“ gewesen, bei der es um den Transport von all jenen Dingen ging, die nicht in Container hineinpassen. Maschinen, Windkraftanlagen, Forstprodukte. Und so weiter. Das dreitägige Messespektakel in den Hallen 4 bis 7 sei ein „großer Erfolg für Bremen“ gewesen, sagte Wirtschafts- und Häfensenator Martin Günthner (SPD) am Freitag.