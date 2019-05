Island-Jazz: „Zeitlosigkeit im Hier und Jetzt“

Bremen – Polarfüchse und Islandpferde, Geysire und Gletscher: Island, eine Welt, aus der mit gewisser Regelmäßigkeit Musik kommt, die aufhorchen lässt. Nicht immer geschmackssicher, aber oft wagemutig und interessant. Sehr spannend und sehr stilsicher kommt das 2008 gegründete Jazz-Quartett „ADHD“ daher, das gerade sein Album „ADHD 7“ (die übrigen sechs Albentitel kann man sich denken) veröffentlicht hat.

Eigentlich wollten die Brüder Óskar (Saxophon) und Ómar Gujónsson (Gitarre), der Keyboarder Thómas Jónsson und der Schlagzeuger Magnús Trygvason Eliassen schon im März im Sendesaal an der Bürgermeister-Spitta-Allee auftreten. Damals sagten sie krankheitshalber ab. Nun aber rückt der Nachholtermin näher. Das Bremer Konzert von „ADHD“ beginnt am Dienstag, 4. Juni, um 20 Uhr – eben – im Sendesaal.

„Ihre Konzerte bei uns sind Legende – für sie selber und für alle, die dabei waren. Ihre Auftritte lassen sich mit herkömmlichen musikalischen Parametern kaum beschreiben, es ist immer ein allumfassendes Ritual, das sich über alle Genregrenzen hinwegsetzt und den Jazzhörer ebenso in seinen Bann zieht wie den Rock-Fan und den Raver“, so Isabel Hoepfner vom Sendesaal über die Isländer. „Zeitlosigkeit im Hier und Jetzt.“

Und in einer Vorschau heißt es mindestens ebenso schwelgerisch: „Das Gesamtkunstwerk ,ADHD‘ lässt sich nicht in Worte fassen.“ Und: „Wenn die Vier gemeinsam auf der Bühne stehen, erhält der normalsterbliche Mitteleuropäer zumindest eine vage Ahnung davon, wie das Inselvolk im hohen Norden über all die Jahrhunderte seine langen, kalten Winter überstehen konnte. Die Isländer produzieren ihre Energie einfach selbst.“ So ist das wohl unter all den Polarfüchsen und Islandpferden, Geysiren und Gletschern. Eintritt nach Angaben des Sendesaals: 25 Euro, ermäßigt 15 Euro. Karten gibt es unter anderem in den Geschäftsstellen unserer Zeitung.