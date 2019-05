Kinderklinik: Claßen löst Huppertz ab

ZWISCHEN SCHNOOR & SCHLACHTE

+ Früherer Chefarzt: Professor Dr. Hans-Iko Huppertz. Foto: OLIVER SAUL/GENO

Bremen – Es ist ein Einschnitt, kein gewöhnlicher Wechsel. Dr. Martin Claßen ist neuer Chefarzt der Professor-Hess-Kinderklinik am Klinikum Bremen-Mitte. Er hat Professor Dr. Hans-Iko Huppertz (65) abgelöst, einen weit über Bremens Grenzen hinaus bekannten Mediziner, der nach 40 Jahren in der Kinder- und Jugendmedizin in den Ruhestand gegangen ist. „Von 1984 bis 1999 arbeitete Professor Huppertz in der Universitätskinderklinik Würzburg. Dort legte er den Grundstein für seine vielen Veröffentlichungen in der Infektiologie und Rheumatologie. In diesen beiden Fachbereichen gilt er heute weltweit als Experte“, so Timo Sczuplinski, Sprecher des Klinikverbunds Gesundheit Nord (Geno).