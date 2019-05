„Schrankalarm“-Star Miyabi Kawai in Bremen

Bremen – „Dem Meer ist es egal, ob Du eine Bikinifigur hast“, sagt die Modedesignerin, Kostümbildnerin und Stylistin Miyabi Kawai. Und folglich trägt ihr neues Buch genau diesen Titel. Jetzt kommt die Autorin mit den deutsch-japanischen Wurzeln, 1974 in Berlin geboren, nach Bremen. Hier gibt es zwar kein Meer, aber einen Fluss!

Kawai, am renommierten Lette-Verein in Berlin zur staatlich geprüften Modedesignerin ausgebildet, liest am Donnerstag, 23. Mai, allerdings nicht an der Weser – sondern ganz in der Nähe, in der Innenstadt. Bei „Thalia“ an der Obernstraße, um ganz genau zu sein. Der Auftritt beginnt um 19.45 Uhr, so eine Sprecherin weiter.

Selbstliebe, ein positives Verhältnis zum eigenen Körper – das seien so die Themen, um die es geht. Kawai „kennt den Kampf mit den Pfunden und gesellschaftlichen Idealen aus eigener Erfahrung“, heißt es in einer Vorschau. Im vorigen Jahr erschien ihr erstes Buch „Finde Deinen Style“. Mit „Dem Meer ist es egal, ob Du eine Bikinifigur hast“ geht‘s nun weiter.

Einem größeren Publikum bekannt wurde Miyabi Kawai vor allem durch die Styling-Sendung „Schrankalarm“ (auf Vox). Zusammen mit dem Modelabel „Sheego“, das sich auf Mode in den Größen 44 bis 58 spezialisiert, entwirft Miyabi Kawai zudem eigene Kollektionen. „Im Rahmen des Events wird sie nicht nur aus ihrem neuen Buch lesen und mit den Gästen ins Gespräch kommen, sondern auch Einblicke in ihre ersten beiden Kollektionen ,Sheego by Miyabi Kawai‘ geben“, so eine Thalia-Sprecherin. Karten gibt es für acht Euro in der Buchhandlung, hieß es weiter.