Wie eine Geldlawine zur Bedrohung wird

Bremen – Geld ganz einfach auf Bestellung zu bekommen – wer würde nicht davon träumen? Tja, um Träume, da kümmern sich Film und Fernsehen mit ihrer ganzen Illusionsmaschinerie. Und das Theater natürlich, das Bremer Union-Theater zum Beispiel. „Und ewig rauschen die Gelder“ – so heißt eine Komödie des britischen Schriftstellers Michael Cooney. Er kommt aus einem einschlägig vorbelasteten Haus, schließlich ist er der Sohn des Komödienautors Ray Cooney („Außer Kontrolle“).

Die Farce „Und ewig rauschen die Gelder“ (im Original: „Cash on Delivery“) dreht sich um einen Arbeitslosen, der verschiedene finanzielle Segnungen des Sozialstaats gegen kritische Kontrollen verteidigen möchte. Kurzum: Eric hat das Geschäftsmodell „Geld auf Bestellung“ quasi aus der Not heraus entwickelt.

Denn weil er es einfach nicht übers Herz bringt, seiner Frau Linda zu gestehen, dass er vor zwei Jahren seinen Job verloren hat, sucht er nach anderen Einkommensmöglichkeiten. Da ist zum Beispiel der wöchentliche Scheck vom Sozialamt für seinen Untermieter, der angeblich gerade nach Kanada ausgewandert ist. . . Und es gibt finanzielle Zuschüsse für diverse andere hilfsbedürftige Hausbewohner. Da bietet der Sozialstaat doch etliche Möglichkeiten, glaubt Eric. Und während Linda noch annimmt, ihr Mann ginge jeden Morgen zur Arbeit, bringt dieser eine Lawine staatlicher Hilfsbereitschaft ins Rollen. Von Alters-, Invaliden-, Unfall- und Frührente, Schlechtwetter-, Kranken-, Wohn- und Kindergeld bis zur Schulmilch lässt er wirklich nichts aus. Eines Tages aber kommt ihn das gewissermaßen teuer zu stehen, denn auf einmal steht eine Außenprüferin des Sozialamts vor der Tür. Und damit wird die Lawine zur Bedrohung.

Das alles natürlich – es handelt sich schließlich um eine Farce – zum Vergnügen des Publikums. In der Regie von Christoph Jacobi bringt das Union-Theater Cooneys Verwechslungs- und Verwandlungskomödie voller Situationskomik jetzt in den Räumen des Bremer Kriminaltheaters (Theodorstraße 13a, Walle) heraus. Aufführungstermine gibt es in der Zeit vom 15. bis zum 26. Mai, so Claudia Wolski vom Union-Theater.

Gespielt wird dienstags bis freitags um 20 Uhr, sonnabends um 18 Uhr und sonntags um 16 Uhr. Es spielen Jörg Aue, André Fritsch, Anja Gomez, Sascha Heuer, Mona Kling, Julia Lokotsch, Margrit Marquardt und Ansgar Matuschak. Karten (Preis: etwa 18 Euro) gibt es unter anderem in den Geschäftsstellen unserer Zeitung.