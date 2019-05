Grooves im „Meisenfrei“ - als Krankheitsvertretung

Maximilian Suhr und Emanuel Jahreis live

+ © Jahreis Maxi Suhr (l.) und Emanuel Jahreis. © Jahreis

Bremen – Eigentlich sollte die Band „Joon & The Soulmates“ am Donnerstag, 9. Mai, um 20 Uhr im „Meisenfrei“ an der Hankenstraße auftreten. Aber wie das Leben so spielt – manchmal kommt was dazwischen. Krankheitsbedingt musste die Band jetzt absagen. Aber dafür springt jemand ein. Oder besser: gleich zwei (Bremer) Musiker springen ein.