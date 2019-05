Der Blick für die ganz besonderen Dinge

Bremen – Die Suche nach dem Besonderen, nach dem Ding mit dem gewissen Etwas, nach dem unverwechselbaren Unikat, diese Suche hat jetzt wieder ein Ziel. Unter dem geradezu programmatischen Titel „finden!“ nämlich präsentieren 50 Kunsthandwerker und Designer aus ganz Deutschland (und Italien) ihre Arbeiten einmal mehr n der Unteren Rathaushalle und auf dem Bremer Marktplatz. Nun, sie machen es zum nunmehr zehnten Mal, um ganz genau zu sein. Und wann? Dann: Sonnabend und Sonntag, 11. und 12. Mai. Der Markt „finden!“ öffnet an beiden Tagen jeweils in der Zeit von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

„In diesem Jahr gibt es besonders viele gute Holzarbeiten sowie eine große Auswahl an Schmuck zu sehen – und natürlich zu kaufen“, so die Bremer Keramikerin und Mitorganisatorin Frauke Alber. Und sonst? Das: Metall, Hüte, Keramik und Porzellan, Papier und Stempel, Puppen, Stein, Taschen sowie Textilkunst und Kleidung. Und so weiter, und so fort.

Die Organisatoren Frauke Alber, Hans-Hermann Kober, Susanne Vorsprecher und Renate Wilkens sehen den Markt – so ein Sprecher – als „Forum des professionellen Kunsthandwerks in Bremen“. Mit Blick darauf vergeben sie jedes Jahr eine „Greencard“ für „innovative und kreative Talente“. Die Möglichkeit der kostenfreien Teilnahme soll den professionell arbeitenden kunsthandwerklichen Nachwuchs fördern, heißt es.

In diesem Jahr ging diese „Greencard“ an die Designer Christin Krause und Jacob Schulze aus dem brandenburgischen Sieversdorf-Hohenofen. Unter dem Label „Muellerschmidt“ entwerfen sie Taschen, Rucksäcke und Accessoires sowie Schlüsselbänder, Münzbörsen und Gürtel aus ökologisch gegerbtem und gefärbtem Leder. Im vergangenen Jahr haben sie den Förderpreis der renommierten Zeughaus-Messe in Berlin erhalten.

Die Aussteller auf dem Markt „finden!“ stammen unter anderem aus Bremen und Berlin, München und Hamburg, Leipzig und Lübeck. Auch Worpswede und Bad Zwischenahn, Bassum und Scholen sind vertreten. Insgesamt 150 Kunsthandwerker hatten sich um einen Platz beworben, so der Sprecher.

Eine Fachjury – bestehend aus Dr. Frauke von der Haar (Direktorin des Focke-Museums), Rüdiger Tamm (Leiter der Werkakademie für Gestaltung und Design im Handwerk Niedersachsen) und dem Organisationsteam – wählte die Teilnehmer aus. Immer mit dem Blick für das Besondere, für das Ding mit dem gewissen Etwas, versteht sich. THOMAS KUZAJ