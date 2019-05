Die Lebensstationen der Overbecks

Bremen - Es ist (mit 78 Zentimetern mal 92 Zentimetern) tatsächlich das größte Leinwandgemälde, das die Künstlerin Hermine Overbeck-Rohte (1869 bis 1937) je geschaffen hat. Und nun kommt es ganz groß heraus – als neues „Bild des Monats“ im Vegesacker Overbeck-Museum nämlich. „Der ,Hohlweg‘ von 1899 zeigt ihr ganzes Können und ihren Stolz als Künstlerin“, sagt Dr. Katja Pourshirazi, die Museumsleiterin. „Laut eigener Aussage entstand das Werk während der glücklichsten Phase ihres Lebens: Sie wusste, was sie als Malerin leisten konnte, und war zudem seit Kurzem mit dem Maler Fritz Overbeck verheiratet und junge Mutter eines Sohnes.“ Am Mittwoch, 15. Mai, und am Donnerstag, 23. Mai, bietet Pourshirazi Kurzführungen zum „Bild des Monats“ an. Sie beginnen jeweils um 17 Uhr (und kosten zwei Euro plus Museumseintritt).

Wie berichtet, widmet sich das Museum im Alten Packhaus Vegesack in diesem Jahr den 150. Geburtstagen von Fritz Overbeck und Hermine Overbeck-Rohte. Und so laufen dieser Tage die letzten Vorbereitungen für „eine Reise in Bildern und Briefen“ – das nämlich ist der Untertitel der großen Jubiläumsausstellung „Fritz und Hermine Overbeck – Stationen ihres Lebens“. Museumsleiterin Pourshirazi eröffnet die Präsentation am Sonntag, 12. Mai, um 11.30 Uhr. Zu sehen ist die Ausstellung dann bis zum 4. August.

Die zentrale Schau zum doppelten 150. Geburtstag führt weit über Worpswede und Vegesack hinaus. „Als Worpsweder Malerpaar sind Fritz und Hermine Overbeck bekannt geworden. Doch ihr Leben umfasst noch weit mehr Stationen als nur das Dorf im Teufelsmoor“, heißt es denn auch in einer Vorschau. Und: „Neben ihrem langjährigen Lebensmittelpunkt im Bremer Norden bei Vegesack gehören auch Reisen nach Sylt und Föhr, nach Davos, in die Rhön, nach Itzehoe und Aschersleben zu ihrer Biografie. Und so sind nicht nur norddeutsche Landschaften mit Birken und Moorkanälen bestimmend für ihr Werk. Ihr Oeuvre ist auch geprägt von Dünen und Brandungswellen, schneebedeckten Bergen, Städteansichten und eiszeitlichen Felsformationen.“

All diese Lebens- und Werkstränge führt die Jubiläumsausstellung nun zusammen. „In einer Zusammenstellung ihrer oftmals ungewöhnlichen Werke, darunter viele kaum jemals öffentlich gezeigte Leihgaben aus anderen Museen und aus Privatbesitz, zusammen mit Briefen und Dokumenten aus dem Archiv des Overbeck-Museums, entsteht eine Reise entlang der Stationen ihres Lebens – und damit zugleich ein vielschichtiges Bild vom Leben und Werk Fritz und Hermine Overbecks“, so die Museumsleiterin. Am „Internationalen Museumstag“ (sprich: am Sonntag, 19. Mai) beginnt um 11.30 Uhr eine Führung durch die neue Ausstellung.