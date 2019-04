Old kehrt als Chef zur Wasserschutzpolizei zurück

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Wer nach dem Abschied von Sabine Postel und Oliver Mommsen das neue Bremer „Tatort“-Ermittlerteam spielt, ist noch nicht bekannt. Bei der echten Polizei ist man da schon weiter, bei der Wasserschutzpolizei zum Beispiel. Die nämlich hat einen neuen Chef: Polizeioberrat Uwe Old spielt hier jetzt ganz offiziell die Hauptrolle.

Zuvor hatte er die für Bremen und Bremerhaven zuständige Wasserschutzpolizei bereits kommissarisch geleitet. Jetzt schaute Polizeipräsident Lutz Müller in Bremerhaven vorbei, um ihn formvollendet ins neue Amt einzuführen.

Bevor er zur Wasserschutzpolizei kam, war Old (56) stellvertretender Chef der Bremer Verkehrspolizei. Nach seiner Bundeswehrzeit „und einer mehrjährigen Fahrzeit in der zivilen Seefahrt“ kam Old im Jahr 1990 zur Polizei, so Sprecherin Franka Haedke. Und: „Bereits als junger Polizeibeamter hat Uwe Old in verschiedenen Funktionen bei der Wasserschutzpolizei seinen Dienst versehen.“ Nun ist er der Nachfolger des Leitenden Polizeidirektors Gerhard Schulze, der seinerseits das Kommando bei der Bereitschaftspolizei übernommen hat.

Zur Amtseinführung mit Polizeipräsident Müller kamen dieser Tage auch Polizeivizepräsident Dirk Fasse, Rainer Zottmann (Leiter der Direktion Einsatz) sowie Bremerhavens Polizeichef Harry Götze. Und was sagt Uwe Old? Na, was man eben so zu sagen pflegt bei so einem Termin: „Ich freue mich, wieder zurück zu sein – und darauf, gemeinsam mit einem professionellen Team für die maritime Sicherheit der Menschen in Bremen und Bremerhaven zu sorgen.“ Ahoi!

Ach, wo wir gerade bei der Polizei sind: Eine 27-jährige Bremerhavener Kommissarin hält sich bis zum 7. Mai in Kalifornien auf – allerdings nicht zum rein privaten Vergnügen, sondern aus dienstlichen Gründen.

Sie „begleitet im Rahmen eines Austausches den Dienstbetrieb einer Polizeiwache im Los Angeles County“, so der Bremerhavener Polizeisprecher Ralf Spörhase. „Dort leben etwa 9,8 Millionen Menschen. Mit 88 eigenständigen Städten ist es der bevölkerungsreichste County der gesamten USA.“ Ein TV-Team begleitet die Bremerhavener Beamtin – für die DMAX-Serie „Achtung, Kontrolle“. Die Fernsehleute hatten die Polizisten und ihre Kollegen schon bei verschiedenen Verkehrskontrollen in der Seestadt gefilmt.