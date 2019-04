Eine „Tatort“-Rolle als Abschiedsgeschenk

ZWISCHEN SCHNOOR & SCHLACHTE

+ © Kuzaj Michael Glöckner verlässt Radio Bremen. © Kuzaj

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Von den plattdeutschen Nachrichten bis zum „Tatort“, vom Sende- bis zum Drehtermin – Journalisten, die in den vergangenen 25 Jahren etwas von Radio Bremen wissen wollten, mussten sich an einen Mann wenden. Denn so ein Sender, der beschäftigt nicht nur Sprecher, sondern eben auch: einen Pressesprecher. Seit dem 1. Januar 1994 stand Michael Glöckner bei allen möglichen (und zuweilen auch bei unmöglichen) Themen Rede und Antwort. Er hat das mit einem ganz feinen Gespür für Menschen und die menschliche Kommunikation gemacht – und vor allem mit einem ganz, ganz feinen Hauch von Ironie, wann immer dieser Hauch notwendig, angebracht und hilfreich war. Und das war er oft.