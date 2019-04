Lust auf den Bremer Künstler Jub Mönster

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Ein prächtiges Buch ist es geworden, ein sorgfältig gestalteter und gedruckter Bildband mit Reproduktionen von hoher Qualität. Den äußeren Anlass bietet eine Ausstellung des Bremer Künstlers Jub Mönster, die der Kunstverein Eschwege bis zum 15. Mai im dortigen Hochzeitshaus zeigt (allerdings nicht an Sonn- und Feiertagen). Zu eben dieser Präsentation von Zeichnungen und Bildern dient der großformatige Band mit dem schönen Titel „Na, hast Du noch Lust?“ als Katalog.

Ja, dieses Buch macht Lust – Lust auf die Arbeiten des 1949 in Oldenburg als Bernd Werner Joseph Mönster geborenen Künstlers. In Bremen sind sie ja allgegenwärtig, insbesondere in Form von Wandbildern – so beispielsweise „En passant“, 18 Meter mal 13 Meter groß an einer Dobben-Fassade und seit 2001 dort zu sehen. Arbeiten wie diese sind durch ihre Präsenz in der Hansestadt Teil des Alltagslebens. Das passt gut, denn im Alltäglichen findet Mönster viele seiner Themen – und zuweilen setzt er sie auch mit Alltagsmaterialien um; ein markantes Beispiel dafür sind seine mit virtuoser Detailfreude ausgezeichneten Kugelschreiberzeichnungen.

Der 136-Seiten-Band „Na, hast Du noch Lust?“ (erschienen im Göttinger Verlag der Kunst, Einleitung von dem Kunsthistoriker WP Fahrenberg; Preis: 29 Euro) legt den Fokus auf die Malerei des Menschen- und Alltagsbeobachters Mönster, ein zweiter Teil widmet sich den Kugelschreiberzeichnungen. Präsentiert werden Arbeiten der vergangenen Jahre, darunter etliche großformatige Acrylgemälde und Bilder aus Mönsters Serie „Malerei auf Malerei“. Acryl auf Sperrholz, Öl auf Leinwand, Aquarell auf Papier: Mönster zeigt sich hier als Chronist unserer Tage – ein Chronist allerdings mit Blick für das Vergangene. Wenn er Menschen in 70er-Jahre-Kleidung in üppige Landschaften stellt oder schon nostalgisch wirkende Automobile vor Raststätten parken lässt, wirken diese Bildwelten vertraut und fremd zugleich. Da fehlt doch was? Ja, die Welt vor dem Zeitalter der Digitalisierung scheint hier noch einmal auf.

Auf all das blickt der Künstler mit dem ihm eigenen Humor. Die in der Kunstszene vielfach zur Schau gestellte ganz große Ernsthaftigkeit ist nicht seine Sache, sagt Mönster. Und er unterläuft diese Ernsthaftigkeit vielfach schon mit den Titeln, die er seinen Bildern gibt. „Ich hab‘ nichts gegen Hamburg“ heißt dann ein Ölbild mit lauter Schirmen im Schneeregen.

Apropos Humor – den Text zu den Kugelschreiberbildern (Motive unter anderem: Kinos wie das Bremer Cinema Ostertor, Tanzlokale, Gaststättenfassaden) hat Oliver Maria Schmitt geschrieben, Autor und einst Chefredakteur des Satiremagazins „Titanic“. Mit kongenialem Sinn für Komik widmet er sich Mönsters Kugelschreiber-Werkgruppe, der ja auch eine gewisse Skurrilität innewohnt. Der Kuli-Künstler zeichnet gern auf Hartfaserplatten. Ein Material, das zu den Sujets passt – etwa im Fall eines menschenleeren Lokals mit Theke, Bühne und karierten Tischdecken. Da ist er wieder, der allgegenwärtige Blick für das Vergangene, verbunden mit Mönsters Humor. Ja, da hat man Lust drauf! THOMAS KUZAJ