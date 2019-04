Ein neuer Koch im Weltkulturerbe

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Die Gastronomie lebt von Wechsel und Veränderung – nicht nur auf dem Teller, sondern auch hinter den Kulissen. Wie jetzt zum Beispiel im Bremer Ratskeller. Der Herr der Töpfe und Pfannen ist dort nun Mike Vogel.

Der neue Küchenchef des Ratskellers wurde 1970 in Vegesack geboren. Dort machte er zunächst eine Fleischerlehre. Und anschließend eine Kochausbildung in der „Strandlust“. Nach dem Zivildienst in der Großküche der Arbeiterwohlfahrt folgte noch eine kaufmännische Ausbildung. Als Koch arbeitete der verheiratete Vater zweier erwachsener Kinder – beide arbeiten ebenfalls in der Gastronomie – unter anderem im „Jürgenshof“ und im Cateringunternehmen von Stefan Madaus. Dann machte er einen eigenen Cateringservice auf und kochte für die Senatskanzlei ebenso wie für die Telekom. Zuletzt betrieb Mike Vogel 15 Jahre lang das Restaurant-Café „Zur Gläsernen Werft“ in seiner Heimat Vegesack – bevor ihn Ratskeller-Geschäftsführer Arnd Feye nun als Küchenchef engagierte. Vogel folgt im Ratskeller auf Haiko Klanowski.

Vom Weltkulturerbe Rathaus weiter in Richtung Bürgerpark und Stadtwald – das Hotel „Munte am Stadtwald“ der Brüder Detlef und Jan Pauls ist erstmals mit dem „Goldenen Kompass“ des Privathotel-Vereins „Ringhotels“ ausgezeichnet worden. Die Preisvergabe basiert auf Gästebewertungen und Beurteilungen anonymer Tester.

Zuwachs meldet unterdessen das „Geschmackslabor“ von Kadir Soytürk, Caterer von Stadthalle und Messe Bremen. Zum Team zählt jetzt auch Jens Wehrenberg, einst stellvertretender Direktor im Park Hotel und später beim Kreuzfahrtunternehmen „Viking“.

Im „Geschmackslabor“ kümmert Wehrenberg sich um Event- und Geschäftsentwicklung. Und es gibt eine Geschäftsentwicklung – das Bremer Unternehmen wird exklusiver Caterer auf dem Rittergut Valenbrook in Geestland (Bad Bederkesa). Ab Mai können „der ehemalige Kornboden des stattlichen Anwesens, das Gutscafé sowie der Gutsgarten“ über das „Geschmackslabor“ für private Feierlichkeiten und Firmenfeiern, für Hochzeiten, Oldtimer-Ausfahrten und Events ab 50 Personen gebucht werden, so Wehrenberg.

1895 hatte der Bremer Kaufmann Lambert Leisewitz (1846 bis 1909) das Rittergut Valenbrook gekauft. Die Familie Leisewitz betreibt das Gut inzwischen in fünfter Generation.