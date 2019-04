Rückwärts gemalte Raumvisionen

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Das Spiel mit Fluchtpunkten, das Spiel mit der Perspektive, der menschliche Blick an sich – ein Thema, das den Bremer Künstler Bernd Müller-Pflug schon verschiedentlich beschäftigt hat. Jetzt sind die Arbeiten des Malers mal wieder in Bremen zu sehen. Die Villa Sponte (Osterdeich 59b) zeigt sie von Freitag, 3. Mai, bis einschließlich Sonntag, 9. Juni – und zwar in einer Doppelausstellung gemeinsam mit Skulpturen der Bildhauerin und Keramikerin Ulrike Möhle.

Müller-Pflug experimentiert in seinen abstrakten, farbintensiv und dynamisch wirkenden Arbeiten mit Acrylglasscheiben, die er meist rückseitig bemalt und durch lasierende Farbaufträge zu komplexen Bildern verarbeitet. „Die so entstandenen verschachtelten Raumvisionen lassen an moderne Architektur denken. Die oft glänzende Oberfläche der Bilder spiegelt dabei buchstäblich die Ästhetik moderner Glasarchitektur wider, wobei Vordergrund, Mittelgrund und Hintergrund der Bilder so ineinander verschmelzen, dass keine eindeutige räumliche Orientierung möglich ist“, wie es in einer Vorschau heißt – da ist es dann, Müller-Pflugs Spiel mit Perspektive und Fluchtpunkt.

Aufgefächert wie ein Kaleidoskop wirken die Bildräume des 1955 in Frankfurt am Main geboren Künstlers häufig, wobei sich die Frage stellt: Gilt das Gesetz der Perspektive hier eigentlich noch? „Durch die ungewöhnliche Malerei auf Acrylglas ergibt sich auch ein ungewöhnlicher, umgekehrter Malprozess“, so ein Sprecher der Villa Sponte. „Dadurch, dass die ersten Farbaufträge letztlich im Vordergrund und die späteren Farbsetzungen im Hintergrund erscheinen, wird das Bild nicht nur seitenverkehrt, sondern in gewisser Weise ,rückwärts‘ entwickelt.“

Die Bildhauerin und Keramikerin Ulrike Möhle beschäftigt sich derweil mit „den plastischen Eigenschaften unterschiedlicher Materialien und deren Zusammenwirken in einer Form“, wie es heißt. „Elemente aus Beton – in Form gegossen – verbinden sich mit gebauten Keramikformen.“ Öffnungen, Schattenwürfe und Lichteinfälle geben dem Betrachter Hinweise auf das Innere der Körper. Farbiges Acrylglas, glasüberzogene und eingefärbte Elemente „akzentuieren einzelne Flächen und Innenräume“.

Die Vernissage zur Doppelausstellung beginnt am Freitag, 3. Mai, um 18 Uhr. Geöffnet ist die Schau anschließend dienstags, sonnabends und sonntags jeweils in der Zeit von 15 bis 18 Uhr. Eintritt: frei. THOMAS KUZAJ