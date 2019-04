Graffiti-Star Genesius stellt im Ostertor aus

Bremen - Von Thomas Kuzaj. „,Wow!‘ ist bei Markus Genesius nicht nur ein persönliches Signet, sondern bisweilen die erste Reaktion, wenn man dieser Kunst gegenübertritt.“ Das hat der Kunstwissenschaftler Ingo Clauß, Kurator an der Weserburg auf dem Teerhof, mal über den Bremer Graffiti-Künstler gesagt. Picasso-Liebhaber Genesius, 1974 in Bremen geboren, nennt sich „WOW123“.

Seiner Kunst gegenübertreten, das kann man jetzt in einer neuen Ausstellung – nicht an irgendwelchen Fassaden, auch nicht in der Weserburg, sondern im Viertel, mitten im Ostertor. Im Möbelhaus „Flamme“. Dort begrüßt Thomas Dannenfeldt, Leiter des Hauses, am Sonnabend 6. April zur Vernissage. Sie beginnt um 17 Uhr. Den musikalischen Rahmen schafft ein DJ-Set von Gu (Urban Jazz Groove) mit Hip-Hop und Soul. Der Eintritt ist frei. Für einen Euro je Getränk spenden die Organisatoren die Einnahmen aus dem Verkauf während der Vernissage an das Deutsche Rote Kreuz in Bremen, um die Kita am Flughafen zu unterstützen, hieß es vorab.

Die Genesius-Ausstellung in den „Flamme“-Räumen (Titel: „Screenshot“) dauert dann bis zum 4. Mai. Zu sehen ist sie montags bis sonnabends ab 10 Uhr während der Öffnungszeiten des Hauses.

Genesius blickt als Künstler auf mehr als 100 Projekte, Ausstellungen und damit verbundene Arbeitsreisen in 36 Länder zurück. Er „zählt zur zweiten Generation der deutschen Gründerväter des Graffiti. Mittlerweile ist der Fokus in Richtung zeitgenössische Kunst gerichtet, ohne seine ursprünglichen Wurzeln aus dem Blick zu verlieren“, heißt es in einer Vorschau.

Ein wiederkehrendes künstlerisches Thema bei Genesius ist das alte Fernseh-Testbild, das die Generation Youtube womöglich nur noch vom Hörensagen kennt. Jenes Testbild, das der dänische Elektronikingenieur Finn Hendil Mitte der 60er Jahre entwickelt hat. Es repräsentiere „inzwischen sogar ein langsam verschwindendes Medium“, so Dr. Ingmar Lähnemann (Städtische Galerie). Und doch hat es eine Symbolwirkung für die Gegenwart. „Die Pause von medialer Vereinnahmung, die das Fernsehtestbild für mindestens zwei Generationen darstellt, wirkt wie ein Manifest-Zeichen in Zeiten ununterbrochenen mobilen Medienzugangs und einer Virtualisierung menschlicher Existenz“, so Lähnemann.

Im Jahr 1988 hat Genesius sich auf seinen künstlerischen Weg gemacht – die ersten Graffitiarbeiten entstanden. Zu „WOW123“ wurde er 1993.