Beckmeyer jetzt Honorarkonsul

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Bremen pflegt eine Partnerschaft mit Windhoek in Namibia, seit 1975 gibt es zudem eine offizielle Kooperation zwischen Bremen und dem Land im südwestlichen Afrika, das seit 1990 unabhängig ist. In den 80er Jahren hatte Bremen die namibische Freiheitsbewegung SWAPO unterstützt. Gegenwärtig liegen die Schwerpunkte der Zusammenarbeit mit Windhoek in den Bereichen Umwelt- und Ressourcenschutz.

Und dann gibt es da noch die Aufarbeitung der Kolonialgeschichte. Auf namibischem Gebiet lag von 1884 bis 1915 die Kolonie Deutsch-Südwestafrika; in der Regie des Bremer Kaufmanns Adolf Lüderitz (1834 bis 1886) war das Land in Besitz genommen worden. Keine rühmliche Geschichte, im Gegenteil. Nach der Niederschlagung von Aufständen der Herero und Nama gegen die deutsche Kolonialmacht kam es in den Jahren ab 1904 zu einem Völkermord.

Vor zehn Jahren, 2009, wurde in Bremen ein Erinnerungsort für die Opfer der Nama und Ovaherero während des Kolonialkriegs in Namibia eingerichtet – am Antikolonialdenkmal („Elefant“) in der Nähe der Bürgerweide. Dort erinnert zudem eine Gedenktafel an die deutsche Kolonialzeit in Namibia. Bremens damaliger Präsident des Senats, Henning Scherf (SPD), und der namibische Staatspräsident Sam Nujoma haben sie 1996 enthüllt.

Warum wir das alles erzählen? Wegen Uwe Beckmeyer (SPD), früher Wirtschaftssenator in Bremen und von 2002 bis 2017 Bundestagsabgeordneter. Zudem einige Jahre Parlamentarischer Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium und Maritimer Koordinator der Bundesregierung. Beckmeyer, am 26. März 1949 in Bremerhaven geboren, hat nämlich ein neues Amt, ein Ehrenamt: Er ist jetzt Honorarkonsul der Republik Namibia.

„Beckmeyer wurde im Juli 2018 von der Botschaft Namibias um die Übernahme des Amtes gebeten“, hieß es in der Senatskanzlei. Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) überreichte dem Bremerhavener dieser Tage die Ernennungsurkunde – und erinnerte noch einmal an die Bremer Delegationsreise, die 60 Vertreter von Politik und Wirtschaft im Juni vorigen Jahres ins südliche Afrika führte, unter anderem eben nach Windhoek in Namibia. THOMAS KUZAJ