Ein „Traumtaucher“ in Schwachhausen

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Ein „Traumtaucher“ taucht auf. . . und zwar in Schwachhausen. Dort nämlich, in der Galerie von Corona Unger an der Georg-Gröning-Straße 14, sind unter dem Titel „Traumtaucher“ demnächst Arbeiten des Malers und Zeichners Dieter Mammel (54) zu sehen. Die Vernissage beginnt am Freitag, 5. April, um 19 Uhr. Die Ausstellung dauert bis zum 2. Juni.

Dann wird es schon fast Sommer sein. Und eine sommerliche Atmosphäre tragen sie ja auch in sich, die Bilder des 1965 in Reutlingen geborenen Künstlers. „Dieter Mammels sensible Tuschegemälde bezaubern durch eine stille, traumverlorene Poesie“, so Galeristin Unger. „Sie lassen den Blick in glitzernde Wasseroberflächen eintauchen oder folgen träumenden, auf sachten Wellen treibenden Figuren.“

Der Mensch und das Wasser – ein wie Ebbe und Flut beständig wiederkehrendes Thema dieses Künstlers. Unger: „Die verschwimmenden Konturen der Dargestellten lassen sie zugleich an- und abwesend wirken. Ihre geschlossenen Augen schaffen Momente der Verinnerlichung.“ Und weiter: „Umflossen von aufgelöstem Haar, lassen sie an mythologische Motive denken – an Meerjungfrauen, die sich sinnlich-selbstvergessen dem Rhythmus der Wellen hingeben – und knüpfen damit an eine reiche künstlerische Tradition an. Ihnen treten vitale, in Wasserwirbel und Brandung springende oder tauchende Figuren antipodisch gegenüber. Sie sind Ausdruck von Leben und Erneuerung, Entdeckung und Naturerfahrung. THOMAS KUZAJ