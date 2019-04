Jubilare in der Güldenkammer: Ratskellermeister Karl-Josef Krötz (l.) und Silberschmiedemeister Karl-Ludwig Riske (Koch & Bergfeld). In der Mitte: Bürgermeister Carsten Sieling. Foto: RATHAUS

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Ein Silberschmied in der Güldenkammer – zu dieser seltenen Kombination ist es am Montag gekommen. Warum? Darum: Silberschmiedemeister Karl-Ludwig Riske, Jahrgang 1951, ist Werkstattleiter und Ausbilder in der Korpuswerkstatt von Koch & Bergfeld in der Überseestadt. Und er feierte nun ein ganz besonderes Fest – sein 50-jähriges Berufsjubiläum nämlich.

Riske hat bei Koch & Bergfeld gelernt, hier wurde er Meister und Werkstattleiter – und er hat sein Wissen, wie es im Rathaus hieß, „mit großem Engagement kontinuierlich an zahlreiche Auszubildende weitergegeben“. Seit 40 Jahren hat er die „Goldenen Kameras“ und DFB-Pokale gefertigt. Die Korpus-Silberschmiede von Koch & Bergfeld, vor 190 Jahren in Betrieb genommen, ist eine der ältesten in Deutschland. Riske setzt dort die Entwürfe berühmter Künstler wie Heinrich Vogeler und Bernhard Hoetger in Korpussilber um.

Außerdem ist er als Silber-Fachmann für die Pflege des Bremer Ratssilbers verantwortlich. In der Güldenkammer des Rathauses hat er die vergoldeten Ziselierungen der Holzvertäfelung bei der Restaurierung instandgesetzt – und so bekam er die Urkunde zur Würdigung seines Jubiläums und seines besonderen handwerklichen Wirkens im Dienste des Bremer Weltkulturerbes auch an diesem besonderen Ort. So kommt ein Silberschmied in die Güldenkammer – einfach von Berufs wegen, wenn man so will.

Von Berufs wegen im Rathaus zu tun hat auch Bürgermeister Carsten Sieling (SPD). Er gratulierte dem Silberschmied und dankte ihm „für das vorbildliche Engagement“. Sieling: „Ein 50-jähriges Dienstjubiläum ist etwas Besonderes.“

Ein 30-jähriges Berufsjubiläum ebenfalls. Und das feierte am Montag ein weiterer Mann, der von Berufs wegen im Rathaus zu tun hat – allerdings mehr im Untergrund, im Kellerbereich: Ratskellermeister Karl-Josef Krötz. Der Moselaner, der vom Sieling schwärmen kann wie weit und breit niemand sonst, hatte seinen Dienst am 1. April 1989 angetreten – als Amtsnachfolger von Heinz ten Doornkaat. Ratskellermeister Krötz steuerte an seinem eigenen Jubiläumstag ein Fläschchen Senatswein vom Bremer Weinberg an der Mosel („Erdener Treppchen“) zur Ehrung des Silberschmiedemeisters Riske bei. THOMAS KUZAJ