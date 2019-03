Koschnicks Stadtmusikanten

ZWISCHEN SCHNOOR & SCHLACHTE

+ Die Bremer Stadtmusikanten als Handpuppen – einst gekauft vom Ehepaar Koschnick. Foto: FOCKE-MUSEUM/MARTIN LUTHER

Bremen - Von Thomas Kuzaj. 200 Jahre Bremer Stadtmusikanten – ein Jubiläum, das vielerorts gefeiert und gewürdigt wird in diesem Jahr. Da darf das Bremer Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte – sprich: das Focke-Museum in Schwachhausen – nicht fehlen. Folglich hat man sich dort etwas einfallen lassen. „Zwei Interventionen in der Dauerausstellung und im Kindermuseum sowie ein Vortrag eröffnen unterschiedliche Blickwinkel auf die Stadtmusikanten“, formuliert eine Sprecherin des Hauses.