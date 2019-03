Rock aus Schweden, Sounds aus Portugal

Zwischen Schnoor & Schlachte

+ © RADICALIS Die Musiker der Band „First Breath After Coma“. © RADICALIS

Bremen – Schwer was los in der „Zollkantine“ am Hansator. Wer ein bisschen neue Musik kennenlernen möchte, ist da in dieser Woche an der richtigen Adresse. Es werden Künstler aus ganz unterschiedlichen Ecken Europas erwartet.