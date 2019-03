Bildhauer lässt Ausstellung ausklingen

ZWISCHEN SCHNOOR & SCHLACHTE

+ Gefaltete Zeit, gedrehter Raum: Robert Krainhöfner und Corona Unger in der Ausstellung. Foto: GALERIE UNGER

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Und am Ende kommt der Blues. . . oh, nein, das klingt jetzt aber zu traurig. Nun, in den Ausstellungsräumen der Galeristin Corona Unger an der Georg-Gröning-Straße 14 in Schwachhausen endet die aktuelle Präsentation von Arbeiten des Jenaer Bildhauers Robert Krainhöfner. Mit seinen geometrischen Skulpturen ist Krainhöfner, 1967 in Jena geboren, regelmäßig bei Unger in Bremen zu Gast. Unter dem Titel „Zeit-Faltung – Raum-Drehung“ zeigt er dieses Mal Skulpturen aus Stahl, Holz und Acrylglas.