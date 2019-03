Der Wein des Ausnahmesommers

ZWISCHEN SCHNOOR & SCHLACHTE

+ Beratung und Gespräche stehen bei der Weinmesse Rheinland-Pfalz im Mittelpunkt. Foto: DAS TEAM AGENTUR FÜR MARKETING/RATHKE

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Es war ein Ausnahmesommer im vergangenen Jahr – und so wird er mit allergrößter Spannung erwartet, der Weinjahrgang 2018. Eine Möglichkeit, die Neugier zu befriedigen, ergibt sich demnächst in Bremen. Es ist nämlich wieder Zeit für die Weinmesse Rheinland-Pfalz, die von Freitag bis Sonntag, 29. bis 31. März, in der Messehalle 7 auf der Bürgerweide öffnet. Apropos – die Öffnungszeiten: Freitag 15 bis 21 Uhr, Sonnabend 13 bis 20 Uhr und Sonntag 12 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet 18 Euro pro Person (bei freier Verkostung).