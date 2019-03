Ein Poller aus Marzipan

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Es ist eine unendliche Geschichte. Seit 2017 bereits ist die Knochenhauerstraße in der Bremer Innenstadt eine Fußgängerzone. Aber noch immer fahren – häufiger als nur gelegentlich mal – Autos hindurch. Schon im Frühjahr 2018 forderten die Geschäftsleute aus der Knochenhauerstraße deshalb einen versenkbaren Poller, sozusagen zum Schutz der Zone. Und nicht zuletzt, weil es zuweilen auch zu gefährlichen Situationen kommt.

Was nicht kommt, ist der Poller, der mit allem Drum und Dran – Bohrung, Stromversorgung – mehrere zehntausend Euro kosten dürfte. „Ein Versenkpoller ist eine denkbare Option, wenn alle Rahmenbedingungen passen“, hieß es im Mai vorigen Jahres im Bauressort.

Ja, dann stimmt wohl was mit den Rahmenbedingungen nicht. . . Die Kaufleute ärgern sich darüber. Aber sie versuchen, mit Humor Einfluss auf politische Entscheidungsträger zu nehmen. Beim 63. Gästeabend im Haus der Bürgerschaft, zu dem der Handelsverband Nordwest und die Handelskammer 160 Gäste aus Unternehmen, Politik und Verwaltung eingeladen hatten, gab‘s eine Überraschung für Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) und CDU-Spitzenkandidat Carsten Meyer-Heder, womöglich Entscheidungsträger in spe: Stefan Brockmann, Vorsitzender des Handelskammer-Ausschusses für Einzelhandel, überreichte ihnen nach dem Essen (marinierte Garnelen in Currysauce, Coq-au-vin vom Bresse-Hühnchen in Rotweinsauce) einen Poller. Und zwar einen Poller aus Marzipan. Aber eben in Originalgröße. Versenkt wurde auch dieser Poller nicht. Aber – als Teil des Dessertbüfetts – gegessen.

Apropos Speis und Trank. Der Einzelhandelsabend war das „letzte große Festessen“ vor der Sanierung des Parlamentsgebäudes, sagte Frank Imhoff, Vizepräsident der Bürgerschaft. Brandschutz und Sicherheit, Heizsystem und Digitaltechnik – die 18-monatige Sanierung des Gebäudes beginnt Mitte des Jahres und kostet etwa zehn Millionen Euro. CDU-Mann Imhoff zu den Gästen des Einzelhandelsabends: „Heute Abend können wir Rotwein trinken, weil wir einen neuen Teppich kriegen.“ Denn der graue Bodenbelag des denkmalgeschützten Bauwerks wird im Zuge der Sanierung auch ausgetauscht. Zuletzt war Rotwein im Parlament verboten. Nicht aus politischen Gründen, sondern eben wegen des Teppichs. Das Grau ist empfindlich. Serviert wurde beim Einzelhandelsabend dann ein 2015er „Ursprung“ von Star-Winzer Markus Schneider aus der Pfalz. THOMAS KUZAJ