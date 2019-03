Live-Musik und schöne Künste

Die Syker Künstlerin Ruth Cordes in ihrem Schnoor-Studio an der Marterburg.

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Der Schnoor ist mehr als eine pittoreske Touristenattraktion. Hier arbeiten kreative Menschen, hier entsteht Kunst, hier wird Kunst präsentiert – all das und einiges mehr steht hinter der „Schnoor-Nacht der schönen Künste“, die jetzt zum zweiten Mal gefeiert wird – nach der erfolgreichen Premiere im August vorigen Jahres. Auch dieses Mal wieder sind es eigentlich zwei Nächte: Freitag und Sonnabend, 22. und 23. März, jeweils in der Zeit von 18 bis 22 Uhr. 35 Künstler machen mit.

Organisiert werden die Kunst-Nächte einmal mehr von der Syker Künstlerin Ruth Cordes, die ihr Bremer Atelier an der Marterburg im Schnoor hat, und Ute Bescht (Galerie „Art 15“ im Schnoor 15; ältestes Giebelhaus in Bremen). Außerdem dabei: Galerie Haese (mit Malerei von Christa Haese), die „Galerie 37“, das Künstlerhaus „Ausspann“ und die „Speichergalerie“. Etliche Musiker, Künstler und Autoren unterstützen die Schnoor-Künstler an diesem Wochenende (auch am Sonntag, 24. März, öffnen die Galerien) mit einzelnen Auftritten. Unter ihnen sind Erwan Tacher (Chansons) aus Nantes, Steff Heinken (Gesang) aus Bremen, Sascha Redemann (Kunst) aus Harpstedt, Christine Franke (Lyrik) aus Roßdorf, Bettina Fischer (Klavier) aus Bremen. Da ist also ganz schön was los im Schnoor – nicht nur die Touristen werden Augen machen.

Bei Ruth Cordes an der Marterburg 7a tritt am Freitag, 22. März, im Rahmen der „Schnoor-Nacht“ die Schauspielerin Kirsten Vogel mit der Worpswede-Lesung „Ich bin ich“ auf. Außerdem gibt‘s Jazz-Pop mit dem Duo „Onagraceae“ – Dominik Banaschek (Gitarre) und Antonia Wohlgemuth (Gesang). Eintritt frei, Hut geht herum. In der Galerie „Art 15“ tritt Steff Heinken am Sonnabend, 23. März, gemeinsam mit der Pianistin Bettina Fischer auf (19 Uhr).