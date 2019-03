„Red Night“: Azubis organisieren Benefizgala

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Zur „Red Night“ hatten sie eingeladen, zur „Roten Nacht“. Unter diesem Titel und Motto haben die 14 Auszubildenden des Bremer Steigenberger-Hotels (Überseestadt) eine Benefizgala organisiert. „Das Motto zog sich im wahrsten Sinne des Wortes wie ein roter Faden durch den Abend. Der Saal war in rotes Licht getaucht, die Tischdekoration dominierte ein großer Strauß roter Rosen. Auch das Fünf-Gang-Menü war ganz schön auf Liebe eingestellt und las sich wie ein Liebesgedicht“, so Martha Hochschild vom Bremer Steigenberger-Hotel.

Zum Menü gehörte eine „Liebestrank“ getaufte Möhrensuppe mit Chili, Ingwer und Koriander, es gab Skreifilet (Winterkabeljau) mit Rote-Bete-Schaum und Kalbsbäckchen in Dunkelbiersauce. Und so weiter, und so fort. Zutaten zu Speis und Trank kamen zum Teil von Sponsoren, so war beispielsweise Pralinen-Star Nick van Heyningen mit von der Partie. Serviert wurden Weine von Reidemeister & Ulrichs und Spirituosen von „Piekfeine Brände“ (Birgitta Schulze van Loon). Mit Sketchen und einem Quiz rundeten die Azubis den Abend ab, der als Benefizgala ja im Dienst einer guten Sache stand. Die jungen Leute hatten Eltern und Freunde, ihre Berufschullehrer, die Abteilungsleiter aus dem Hotel sowie Geschäftspartner und Freunde des Hauses zur „Red Night“ eingeladen.

Alle Besucher mussten 25 Euro Eintritt bezahlen. Das Geld, so heißt es, floss komplett an den Verein „Autismus Bremen“. Unter dem Namen „Hilfe für das autistische Kind“ ist der Verein 1972 von betroffenen Eltern gegründet worden. Hermann Cordes leitete ihn 29 Jahre lang. Heute ist der FDP-Bürgerschaftsabgeordnete Magnus Buhlert Vorsitzender des Vereins. „Ziel ist es, spezielle Förder- und Therapieangebote für Menschen mit Autismus-Spektrum-Störungen zu schaffen, in denen sie nach ihren Möglichkeiten und Schwierigkeiten individuell lernen und sich weiterentwickeln können“, heißt es auf der Homepage des Vereins. Zudem setzt der Verein sich dafür ein, das Verständnis für Menschen mit Autismus zu wecken und zu stärken.

Magnus Buhlert sowie Katrin Schmitt und Silke Ehrenberg waren als Vereinsvertreter bei der „Red Night“ im Steigenberger dabei. Die Benefizgala der Hotel-Azubis erbrachte am Ende 1 500 Euro für die Arbeit des Vereins. Im nächsten Jahr soll es wieder eine Azubi-Gala geben, heißt es derweil im Steigenberger.