Die Eingeborenen von „Polonäsien“

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Luftig und leicht wirkende Poesie, Einsichten über menschliche Eigenarten, von feinem Humor durchwirkte Beobachtungen – der Bremer Bildhauer Eberhard Szejstecki, Jahrgang 1958, verbindet in seinen Arbeiten all dies und einiges mehr. Und das mit einer geradezu spielerischen Leichtigkeit.

Jetzt gibt es mal wieder eine Bremer Ausstellung mit Plastiken des Künstlers. Sie beginnt am Sonntag, 24. März, in der Galerie von Christine und Jochen Mönch an der Oberneulander Landstraße 153. Eröffnet – und parliert – wird in der Zeit von 17 bis 19 Uhr; natürlich in Anwesenheit des Künstlers. Die Ausstellung, zugleich die Saisoneröffnung in der Galerie Mönch, dauert dann bis zum 28. April.

Bronze, Terrakotta, Holz – Szejstecki setzt unterschiedliche Materialien ein, um seine Geschichten zu erzählen. Vier Gestalten zum Beispiel stehen hintereinander auf einer Ebene, die erste von ihnen leicht nach vorn gebeugt, die nachfolgenden Figuren (in abnehmender Größe) in geradezu betont unspektakulären Alltagsposen. „Polonäsien“, so nennt Szejstecki dieses Quartett, das die Blicke des Betrachters gleichsam mit sich zieht.

Der Bremer Maler und Zeichner Jub Mönster fasst die Wirkung von Szejsteckis Arbeiten mit diesen Worten zusammen: „Eberhard Szejstecki ist ein listiger Bildhauer, der mir mit seinen Arbeiten sozusagen en passant Einsichten gewährt und Erkenntnisse vermittelt, die ich mir nicht bewusst machen muss, da sie so unaufdringlich daherkommen und wie beiläufig mitgeliefert werden. Sein organisch kurviger Stil, in dem er stark abstrahiert, ist von großer poetischer Kraft.“

Szejstecki wurde in Gelsenkirchen geboren. Er studierte Grafik-Design an der Fachhochschule Münstern und anschließend Bildhauerei an der Hochschule für Künste in Bremen – bekannt für ihre Hinwendung zu figürlichen Arbeiten. Szejstecki war Meisterschüler bei Waldemar Otto (Neptunbrunnen, Domshof).

Etliche Arbeiten Szejsteckis sind im öffentlichen Raum zu finden – in Bremen („Arster Steinsetzer“, „Kuh und Kälbchen“ in Osterholz, kopfstehendes Schiff ohne Titel in der Nähe der Gröpelinger „Waterfront“) und Bremerhaven ebenso wie in Zeven, Oldenburg und (erraten!) Gelsenkirchen. Die Galerie Mönch öffnet sonntags in der Zeit von 16 bis 19 Uhr sowie täglich nach Vereinbarung.