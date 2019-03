Bühne frei für die Frauen

ZWISCHEN SCHNOOR & SCHLACHTE

+ Ihre Deutschland-Premiere gibt die englische Singer-Songwriterin Kitty Macfarlane in Bremen. Foto: MIKE WATTS

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Seit gut 30 Jahren bietet Bremen mit dem Festival „Women in (E)Motion“ Musikerinnen aus der ganzen Welt eine Bühne. Wieder und wieder haben die Organisatoren Entdeckungen präsentiert und Künstlerinnen bekannt gemacht. In diesem Jahr zum Beispiel kommt die englische Singer-Songwriterin Kitty Macfarlane, die im Herbst vorigen Jahres ihr Debütalbum „Namer Of Clouds“ herausgebracht hat. Im Rahmen des Festivals tritt sie am Donnerstag, 14. März, in Bremen auf – um 20 Uhr im „Kito“ an der Alten Hafenstraße in Vegesack. Es ist ihr erstes Konzert in Deutschland. Kritiker loben ihre Stimme, die Poesie ihrer Texte sowie ihr Gitarrenspiel. Macfarlane, Jahrgang 1993, hat zudem mit Folk-Größen wie Kathryn Roberts und Sean Lakeman sowie Blair Dunlop zusammengearbeitet. Der Multi-Instrumentalist Sam Kelly, der ebenso wie Kitty Macfarlane in Bristol zu Haus ist, begleitet sie bei ihrem Bremer Premieren-Auftritt.