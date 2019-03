Berlins „grünes Herz“ schlägt mit Bremer Hilfe

Bremen/Berlin - Von Thomas Kuzaj. Zwischen Brandenburger Tor und Zoo schlägt es, das 210 Hektar große „grüne Herz“ Berlins, der Tiergarten – im 17. Jahrhundert erstmals angelegt als „Lustpark für die Bevölkerung“. Im Zweiten Weltkrieg wurde Berlins grüne Insel stark beschädigt, in den Notzeiten nach dem Krieg schlugen die Berliner den Park auf der Suche nach Brennholz kahl. Die Tiergarten-Wiederaufforstung begann im Jahr 1949 – unter großer bremischer Anteilnahme. Das wird jetzt, 70 Jahre später, gewürdigt und gefeiert.

Die entscheidende Rolle (aus Bremer Sicht) spielte vor 70 Jahren Bremens Nachkriegsbürgermeister Wilhelm Kaisen (SPD, 1887 bis 1979). Nach einer Besichtigung des abgeholzten Tiergartens mit seinem Berliner Amtskollegen Ernst Reuter (SPD, 1889 bis 1953) ließ Kaisen am Nikolaustag 1949 gut 30 000 Pflanzen nach Berlin bringen. In den Folgejahren wurde der Tiergarten im Rahmen eines Notstandsprogramms wieder aufgeforstet. Noch heute erinnert der „Bremer Weg“, der quer durch den Tiergarten zum Brandenburger Tor führt, an Kaisens Baumspende. 70 Jahre Wiederaufforstung – das feiern Berlin und Bremen am Freitag, 15. März, gemeinsam. Dann nämlich treffen sich Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) und Bremens Bürgermeister Carsten Sieling (SPD). Natürlich am Bremer Denkmal am „Bremer Weg“. THOMAS KUZAJ