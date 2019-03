Bauchtanz-Doppel mit internationalen Stars

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Fließende Bewegungen zu orientalischen Klängen. Hüften wiegen sich, Arme schlängeln wie des Frühlings vielzitiertes blaues Band durch die Lüfte. Alle Jahre wieder beginnt er im Frühling, der Tanz in der Überseestadt. Der Bauchtanz, um genau zu sein. Es ist inzwischen schon eine gute Tradition, und nun ist es wieder soweit.

Einmal mehr lädt das „Al-Dar“ an der Konsul-Smidt-Straße – nach eigener Darstellung Deutschlands größtes arabisches Restaurant – zu einem Bauchtanz-Event. Zum Show-Abend mit Büfett erwarten die Organisatoren um die „Al-Dar“-Inhaber Neila Trabulsi und Aboubker „Bob“ Askouri dieses Mal gleich zwei internationale Stars der Szene – die Tänzerinnen Marie Shokkos aus Frankreich und Runa Esfand aus Japan.

Woran gleich zu erkennen ist, dass die Begeisterung für den Bauchtanz eine geradezu weltumspannende Leidenschaft ist. Das alljährliche Event in der Überseestadt führt das wieder und wieder vor Augen. Tänzerinnen früherer Jahre kamen beispielsweise aus Österreich, Kanada und Brasilien.

+ Auch Runa Esfand tanzt in der Hansestadt. © INVO Marie Shokkos ist eine berühmte französische Bauchtänzerin. Seit zehn Jahren arbeitet sie als Bauchtanzlehrerin und Choreografin in Paris. Shokkos ist regelmäßig als Tänzerin, Choreografin und Jurorin bei etlichen Festivals in Frankreich, Italien, Russland, der Schweiz und anderen Ländern zu finden. Neben dem klassischen Bauchtanz gilt ihre Leidenschaft auch dem tahitianischen Tanz „Bellynesian“.

Die japanische Bauchtänzerin Runa Esfand, Tochter eines Iraners, hat sich neben dem orientalischen Tanz auf persischen Tanz spezialisiert – und „gilt zudem als einzige Japanerin, die irakischen Tanz beherrscht“, wie ein Sprecher nicht zu erwähnen vergisst. Die praktizierende Bauchtanzlehrerin ist Organisatorin des internationalen Bauchtanzfestivals „Way to be a Star“ in Japan und war auf vielen Festivals in Korea, China, der Ukraine und Malaysia zu Gast.

Das Bremer Bauchtanz-Doppel mit Marie Shokkos und Runa Esfand beginnt am Freitag, 8. März, um 19 Uhr. Der Eintritt pro Person beträgt 39 Euro inklusive Show und Büfett.

Bauchtanz erfreut sich wachsender Beliebtheit – auch als Hobby. So bietet beispielsweise die Volkshochschule (VHS) entsprechende Kurse an. „Orientalischer Tanz ist eine Wohltat für Körper und Seele“, heißt es bei der VHS zu dem Thema. Und weiter: „Bauchtanz ist sehr weiblich und trainiert den ganzen Körper mit viel Schwung und Spaß. Der Tanz „fördert ein positives Körpergefühl und stärkt das Selbstbewusstsein“. Und wer weiß, wo das am Ende hinführt. Eines Tages vielleicht gar zu einem Festival- oder Showauftritt. Mit fließenden Bewegungen zu orientalischen Klängen. Hüften wiegen sich, Arme schlängeln sich durch die Lüfte. . .