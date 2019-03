König Willem-Alexander und die Hufe des Esels

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Ja, es war ein Arbeitsbesuch, zu dem Seine Majestät König Willem-Alexander und Ihre Majestät Königin Máxima der Niederlande am Mittwoch in Bremen erschienen sind – ein „werkbezoek“, wie die Holländer sagen. Und so ging es vom Flughafen aus auch gleich in ein Werk, ins Airbus-Werk nämlich. Hier zeigte Astronaut Thomas Reiter dem Königspaar den europäischen Beitrag zur Internationalen Raumstation (ISS). Auch der in Bremen gefertigte Beitrag zur Raumkapsel „Orion“ war Thema.

Das niederländische Königspaar macht jedes Jahr einen oder zwei Besuche in deutschen Bundesländern, wobei das besondere Augenmerk dabei jeweils den Wirtschaftsbeziehungen gilt. Raumfahrt, Offshore-Windenergie, Polar- und Meeresforschung – das waren die Themen, um die es in Bremen und Bremerhaven ging. Vom 20. bis 22. Mai besuchen Máxima und Willem-Alexander Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg.

Doch bleiben wir in Bremen. Wenn besondere Besucher kommen, gibt es auch besondere Stadtführer. Für Máxima (im blauen Strickkleid mit orangebraunen Streifen) und Willem-Alexander (Anzug) übernahm am Mittwoch ein Mann diese Aufgabe, der Bremens Geschichte wohl so gut kennt wie kaum ein zweiter: Professor Konrad Elmshäuser, der Direktor des Staatsarchivs. Er war schon beim Arbeitsessen im Kaminsaal des Rathauses dabei, es gab Kalbsbäckchen mit Frühlingsgemüse. Anschließend zeigte Elmshäuser dem Königspaar beim Rundgang über den Marktplatz Rathaus und Roland – gemeinsam Weltkulturerbe. Auch zum Haus Schütting, Sitz der Handelskammer, gab es erläuternde Worte des Historikers. Und natürlich zu den Bremer Stadtmusikanten, die in diesem Jahr wegen der 200-Jahr-Feier des Grimm-Märchens ja ohnehin besonders im Fokus stehen. Die Esel-Hufe der bronzenen Plastik des Bildhauers Gerhard Marcks (1889 bis 1981) zu berühren, soll ja Glück bringen, heißt es. Lächelnd und entschlossen griff König Willem-Alexander an die Hufe des Esels. Wie Millionen anderer Bremen-Besucher auch. . . Und vor den Augen etlicher Schaulustiger, die zum Teil schon 90 Minuten vor dem königlichen Auftritt ans Absperrgitter gekommen waren. Schüler der niederländischen Schule in Bremen sangen sogar ein Lied für die Besucher.

Willem-Alexander war übrigens nicht zum ersten Mal in Bremen. Aber zum ersten Mal richtig. Zuvor hatten König Willem-Alexander und Königin Máxima die Hansestadt nämlich nur einmal ganz, ganz kurz besucht – am 26. Mai 2014. Damals landete das Paar auf dem Flughafen. Aber nur, um von dort aus gleich nach Oldenburg zu fahren.

Royaler Besuch ist in der Hansestadt ohnehin nicht gerade an der Tagesordnung. Als erster regierender Monarch nach Queen Elizabeth II. (1978) besuchte der jordanische König Abdullah II. bin Al-Hussein am 13. November 2007 Bremen. Er trug sich ins Goldene Buch ein – wie die bis Mittwoch letzte royale Besucherin der Hansestadt, Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Benedikte zu Dänemark, die im Herbst vorigen Jahres die Andersen-Ausstellung der Kunsthalle eröffnete. Und wie Máxima und Willem-Alexander am Mittwoch bei ihrem Arbeitsbesuch.

Arbeitsbesuch bedeutet auch Arbeit für andere. Für die Polizei zum Beispiel, die schon seit Tagen im und am Rathaus präsent war. Für Senatskanzlei und Protokollabteilung. Und nicht zuletzt auch für Journalisten. 130 Medienvertreter waren für den königlichen Besuch akkreditiert. THOMAS KUZAJ

