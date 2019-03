Siegerin Jennifer Lange aus Walle kommt mit dem „Bachelor“ in die Waterfront

„Ich habe heute leider keine Rose für Dich.“ Nein, diesen Satz musste sie sich nicht anhören, die Bremer „Bachelor“-Finalistin Jennifer Lange. Ganz im Gegenteil.

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Im tränenreichen Finale der diesjährigen „Bachelor“-Ausgabe gestand Andrej Mangold, 32 und ehemaliger Basketball-Nationalspieler, der 25-jährigen Zumba-Trainerin aus Walle, sie sei eine Frau, in die er sich „aus tiefstem Herzen verliebt“ habe. Aus tiefstem Herzen! Im Fernsehen! Und anschließend natürlich gleich auf allen sozialen Netzwerken.

Und? Sind sie noch zusammen? Jetzt, wo es raus ist, wo die Dating-Show vorbei ist – aber trotzdem noch alle Welt hinguckt? Nun, dieser Tage zeigten die beiden sich gemeinsam in einem Hamburger Einkaufszentrum. Es war ihr erster öffentlicher Auftritt seit dem Finale der „Bachelor“-Staffel. Sie haben Händchen gehalten, sie haben sich geküsst. Und alle, wirklich alle konnten es – nein: sollten es – sehen. Es war, das belegen Filmaufnahmen, rappelvoll in dem Hamburger Einkaufszentrum.

+ Der „Bachelor“ Andrej Mangold. Foto: RTL/Waterfront

Auf genau solche Bilder hofft man nun auch in Bremen. Denn – kreischen Sie jetzt bitte nicht gleich vor Freude – das junge Glück gibt sich auch hier ein Stelldichein. Bachelor Andrej Mangold und seine Jenny werden am Freitag, 15. März, in Gröpelingen erwartet – zum, wie es in einer Vorschau heißt, „Dreamdate“ in der „Waterfront“. Ob sie sich da auch küssen? Schau‘n wir mal. . .

Am 15. März ab 15 Uhr

„Wir sind sehr happy, den sympathischen ,Bachelor‘ Andrej bei uns im Center begrüßen zu dürfen – ich bin mir sicher, dass viele die beiden einfach mal live sehen möchten“, so Center-Managerin Kirsten Jackenkroll. Ab 15 Uhr stehen Mangold und Lange am 15. März auf der Fläche vor Kino und „Jump House“. Sie werden „eine Autogrammstunde geben und allen Fans auch für Selfies zur Verfügung stehen“, heißt es vorab. Ob es auch Rosen gibt? Nun, man wird sehen. . .