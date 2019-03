Die Karibik in Oberneuland

ZWISCHEN SCHNOOR & SCHLACHTE

+ Karibische Rhythmen für Oberneuland: Die Band „Brema Vista“ mit der Sängerin Darling Valdivia-González tritt am 7. März im „Grand Central“ auf. Foto: CLAUDIA SCHIFFNER

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Karibik und Cha-Cha-Cha, Salsa und Son – alles demnächst live zu erleben. Nicht in der Karibik, sondern viel näher. In Bremen. In Oberneuland. Was ist da los? Nun, es gibt ein Konzert. Die Formation „Brema Vista“, die schon im Namen klassisches Karibik-Flair mit hanseatischem Flair auf höchst harmonische Weise verbindet, tritt dort auf. Das Konzert beginnt am Donnerstag, 7. März, um 20 Uhr im „Grand Central“ (Alter Bahnhof Oberneuland, Rockwinkeler Heerstraße 42). Einlass: ab 19 Uhr.