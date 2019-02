Keramik-Künstler Harberts öffnet sein Atelier

Bremen - VON THOMAS KUZAJ. Werkstätten und Ateliers aus Huntlosen, Oyten und Thedinghausen sind dabei, Künstler aus Bruchhausen-Vilsen und Mellinghausen ebenfalls. Und auch Bremen ist natürlich vertreten. Wobei? Beim nunmehr 14. „Tag der offenen Töpferei“, zu dem Kunsthandwerker in ganz Deutschland in ihre Arbeitsräume einladen. Und um ganz genau zu sein: es handelt sich sogar um zwei Tage. Nämlich um Sonnabend und Sonntag, 9. und 10. März.

In Bremen wird an diesen beiden Tagen Arend Harberts „seine Arbeitsweise zeigen und seine schöne Souterrainwerkstatt öffnen“, so dessen Keramiker-Kollegin Frauke Alber - und zwar jeweils in der Zeit von 10 bis 18 Uhr. Arend Harberts sitzt am Fedelhören 61. Vasen, Schalen, Teegeschirr - der Kunsthandwerker betreibt sein Keramikatelier dort seit 1995. Zudem ist er mit seinen Keramiken regelmäßig auf Töpfermärkten in ganz Deutschland anzutreffen.

Harberts, 1961 in Lingen geboren, erlernte das Töpferhandwerk bei einem ganz Großen, bei Gerhard Liebenthron (1925 bis 2005) in der Böttcherstraße. Er arbeitet seit 1988 als selbstständiger Keramiker. Seine Objekte, so Alber, bestehen aus Feinsteinzeug, das bei 1 240 Grad Celsius gebrannt wird. „Für die Glasuren benutzt er nur lebensmittelechte, ungiftige Farben, kein Blei und Kadmium.“

Arend Harberts bezeichnet seine Arbeit als „ein Spiel mit den Elementen.“ Der Ton stehe dabei für die Erde, das Brennen im Ofen für das Feuer. Dem Wind entspreche die Bewegung des Künstlers „als Gestalter der Oberfläche“. Und das Wasser? Es finde sich im Ton ebenso wie in der Glasur. Mit dem Atelierstandort im Fedelhören arbeite er „mitten im Leben und doch ruhig und abseits der Hektik einer Großstadt“.

Harberts ist der einzige Kunsthandwerker, der Bremens Farben beim „Tag der offenen Töpferei“ vertritt. Die Werkstatt von Frauke Alber, ursprünglich ebenfalls angekündigt, bleibt „aus gesundheitlichen Gründen“ geschlossen. In Bremen gibt es insgesamt etwa 20 keramische Werkstätten. THOMAS KUZAJ