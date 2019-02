Musik für die Trauung: Klangberatung im Dom

Bremen - VON THOMAS KUZAJ. So eine Hochzeit will sorgfältig durchdacht und vorbereitet sein, das fängt schon bei der Partnerwahl an. Und dann erst die Musik! Was soll man da nehmen? Ganz schön schwierig. Doch zum Glück gibt es in dieser Frage Beistand. Nicht den geradezu sprichwörtlichen himmlischen Beistand, wohl aber Unterstützung von der Kirche.

Im Bremer Dom nämlich nimmt man sich der schwierigen Musik-Frage auf eine Weise an, die ganz harmonisch zum Thema passt - mit einem Konzert eben. Das - so der offizielle Titel - „Orgelkonzert für Brautpaare“ beginnt dort am Sonnabend, 2. März, um 16 Uhr. Der Eintritt ist frei. Eine Hochzeit ist ja auch so schon teuer genug.

Ein Hit von Ed Sheeran? Was von Lady Gaga? Oder doch lieber „Boney M.“? Walzer, Rumba, Disco-Fox? Sabine Hatscher, Sprecherin der Bremischen Evangelischen Kirche (BEK): „Damit der Festtag unvergesslich wird, sollte auch die Musik für die Trauung in der Kirche sorgfältig ausgewählt werden. Soll es eher populär und modern sein - oder doch der beliebte Hochzeitsmarsch von Felix Mendelssohn Bartholdy?“

Um eine passende Antwort auf diese Frage zu finden, ist so manches zu bedenken. Und da geht es nicht allein um Aspekte des Geschmacks. Es geht auch um Praktisches. Welche Musik kann eigentlich in einem Kirchenraum gespielt werden? Was funktioniert musikalisch auf der Orgel und was funktioniert auf diesem Instrument eher nicht? Welche Musik passt zum Einzug, welche als Zwischenspiel und welche beim Auszug? Hatscher weiter: „Nicht nur der individuelle Musikgeschmack spielt bei der Auswahl eine Rolle, sondern es kommt auch auf Art und Größe der Kirche und der Orgel an.“

All das und einiges mehr wird am Sonnabend im Dom bedacht und besprochen. Pure Romantik, barocke Klangpracht, populäre Melodien - Bremer Kirchenmusiker, so heißt es, stellen „alle Klangfarben und Stile“ vor. Gut, dass es im Dom verschiedene Orgeln gibt! Domorganist Stefan Leuthold spielt an der Sauer-Orgel, Katja Zerbst an der Bach-Orgel und Ricarda Ochs an der Wegscheider-Orgel. Christian Faerber moderiert das Konzert für Brautpaare. Alle gemeinsam präsentieren die „vielfältigen Möglichkeiten, wie eine kirchliche Trauung heute zeitgemäß und nach Wunsch der Brautleute gestaltet werden kann“, so BEK-Sprecherin Hatscher. „Wer sich Ideen holen möchte, ist an diesem Nachmittag im Bremer Dom richtig.“

So weit, so klar. Und die Partnerwahl? Nun, da kann selbst die Kirche nichts machen. Da muss sich jeder selbst drum kümmern. THOMAS KUZAJ