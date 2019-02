Der Broadway kommt an die Domsheide

ZWISCHEN SCHNOOR & SCHLACHTE

+ Helen Schneider macht ihre Musicalkarriere beim Benefizkonzert für den Bürgerpark zum Thema - zu sehen am 8. März in der Glocke. Foto: Schneider/Bremer Philharmoniker

Bremen - VON THOMAS KUZAJ. „Rock’n’Roll Gypsy“ - mit Nummern wie dieser wurde die Sängerin Helen Schneider, Ende 1952 in New York geboren, Anfang der 80er in Deutschland zum Star. Eine große Musical- und Theaterkarriere folgte. 2004/05 trat die Künstlerin in „Victor/Victoria“ am Bremer Theater auf, Regie führte damals Helmut Baumann.