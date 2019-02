Hochzeiten: Kogge-Halle Ersatz für die „Seute Deern“

Bremerhaven - VON THOMAS KUZAJ. Noch haben die Ermittler an Bord der „Seuten Deern“ in Bremerhaven das Sagen. Nach wie vor versuchen sie, die Ursache des Schwelbrandes vom vergangenen Wochenende zu finden. Danach wird man sich einen Überblick über das Ausmaß der Schäden machen müssen. Und davon wiederum hängt die weitere Zukunft ab.

Zur Zeit gibt‘s - Solidaritätsbesuche. Nach dem Bremerhavener Bundestagsabgeordneten Uwe Schmidt (SPD) am Donnerstag war am Freitag Wissenschaftssenatorin Eva Quante-Brandt (SPD), auch Stiftungsratsvorsitzende des Deutschen Schifffahrtsmuseums (DSM), in der Seestadt, um sich ein Bild zu machen. „In solch dramatischen Situationen zeigt sich der Wert von Hilfs- und Einsatzbereitschaft. Die Einsatzkräfte haben angesichts der schwierigen Bedingungen hervorragend gearbeitet und einen noch größeren Schaden am Schiff verhindert“, so die Senatorin. „Und auch der Betreiber des Restaurants auf der ,Seuten Deern‘ hat viel Anteilnahme und Solidarität von Kollegen und aus der Bevölkerung erfahren.“

Eine Welle der Anteilnahme schwappt durch die Stadt. Es wirkt ein bisschen so, als hätten die Bremerhavener die Liebe zu einem ihrer Wahrzeichen im Licht der aktuellen Ereignisse neu entdeckt. Seit mehr als 50 Jahren liegt die hölzerne Bark im Alten Hafen. Vor 100 Jahren, 1919, war sie in den USA als Gaffelschoner zum Holztransport in Dienst gestellt worden. Eine wechselvolle Geschichte folgte. Die Stadt Bremerhaven schenkte die „Seute Deern“ dem Deutschen Schifffahrtsmuseum zu seiner Gründung 1971.

Beliebt war sie auch für „Fahrten“ in den sprichwörtlichen Hafen der Ehe, für Hochzeiten also. Im Moment unmöglich. Doch es gibt eine Alternative. Brautpaare können ab sofort in der Kogge-Halle des DSM standesamtlich heiraten. „Ein Schiff, das mehr als 600 Jahre überdauert hat, ist ein schönes Symbol für Paare, die den Hafen der Ehe ansteuern möchten“, so DSM-Direktorin Sunhild Kleingärtner. „Die acht Paare, die bereits die ,Seute Deern“ für ihre standesamtliche Trauung gebucht hatten, werden von Deutschen Schifffahrtsmuseum nun eingeladen, für ihre Trauung kostenfrei die Kogge-Halle zu nutzen. Weitere interessierte Paare können die Kogge-Halle dann gegen eine Aufwandspauschale mieten“, hieß es am Freitag weiter.

Die „Seute Deern“ („Süßes Mädchen“) war schon vor dem Brand sanierungsbedürftig. Der Bund beteiligt sich mit 17 Millionen Euro an der Instandsetzung. Insgesamt kostet die Sanierung 32 Millionen Euro, sagte ein DSM-Sprecher. Angaben zur Schadenshöhe nach dem Brand gibt es noch nicht. THOMAS KUZAJ