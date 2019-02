Herr Sydow von und bei der Gewoba

ZWISCHEN SCHNOOR & SCHLACHTE

+ Nicht erschrecken! Der Kabarettist René Sydow kommt mit einem lustigen Programm nach Bremen. Allerdings soll es „schockierend lustig“ sein. Foto: Kultursalon der Gewoba

Bremen - VON THOMAS KUZAJ. Manfred Sydow ist Vorstand der Wohnungsbaugesellschaft Gewoba. So weit, so klar. Nun gibt es ja noch den Kultursalon der Gewoba an der Emil-Sommer-Straße in der Vahr, der sich in den vergangenen Jahren als Kleinkunstbühne etabliert hat. Und dort tritt Sydow nun auf. Aber nicht Manfred Sydow, nein, der Vorstand hat nicht etwa das Fach gewechselt. René Sydow ist es, der im Salon erwartet wird. Jahrgang 1980. Und Schriftsteller, Kabarettist, Schauspieler sowie Träger des Deutschen Kabarettpreises. Er präsentiert im Gewoba-Kultursalon ein, wie eine Sprecherin es ausdrückt, „schockierend lustiges Programm“. Sydows Auftritt beginnt am Freitag, 1. März, um 20 Uhr.