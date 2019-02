Die Freude an Präzision und Geometrie

Auf die Perspektive kommt es an: Besucher in der Ausstellung des Bildhauers Robert Krainhöfner. Foto: Galerie Unger

Bremen - Ein „geometrischer Dreiklang“ füllt gegenwärtig die Ausstellungsräume der Galeristin Corona Unger an der Georg-Gröning-Straße 14 in Schwachhausen. Zu sehen sind dort Arbeiten des Jenaer Bildhauers Robert Krainhöfner. Mit seinen geometrischen Skulpturen ist Krainhöfner regelmäßig bei Unger zu Gast. Unter dem Titel „Zeit-Faltung - Raum-Drehung“ zeigt er dieses Mal Skulpturen aus Stahl, Holz und Acrylglas. Die Ausstellung dauert bis einschließlich Sonntag, 24. März.

Krainhöfners Arbeiten entstehen „in einem langen Prozess der formalen Präzisierung“, sagt Unger. Gründlich bereitet der Künstler das Material auf seine Verformung vor. „Stahl oder Acrylglas werden an den Faltstellen eingeschnitten und ausgedünnt, um anschließend mit Kraft und größter Konzentration in zuvor erprobten Winkeln gebogen zu werden.“ Das setzt nicht allein eine gewisse Freude an Präzision voraus, sondern auch handwerkliches Können. Am Ende eröffnen sich dem Auge des Betrachters je nach Standort „neue plastische Dimensionen“, so die Galeristin. Die Arbeiten lenken den Blick; zugleich fordern sie zum Entdecken auf. Unger spricht von „gleichsam perspektivischen Labyrinthen“.

Und: „Auch die schimmernden Metalloberflächen lassen differenzierte Licht- und Schattenspiele entstehen, die Tiefe und Volumen des geometrischen Körpers akzentuieren. In direkten Vergleich dazu setzt Robert Krainhöfner sowohl die warmen Farben als auch natürlichen Strukturen der Holzmaserungen.“ Hinzu kommen Wandreliefs, die Krainhöfner, 1967 in Jena geboren, seinen vollplastischen Arbeiten zur Seite stellt.

Im Rahmen der Ausstellung lädt die Galerie am Sonntag, 24. Februar, um 15 Uhr zu einem Literatursonntag: Wolfgang Klose rezitiert Rainer Maria Rilke. THOMAS KUZAJ