Atmosphärische und autobiographische Songs

ZWISCHEN SCHNOOR & SCHLACHTE

+ Atmosphärische Songs bringt Gemma Ray, Britin aus Berlin, ins Kulturzentrum Lagerhaus. Foto: Alessandra Leimer

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Die britische (Achtung, einmal ganz tief Luft holen) Songwriterin, Gitarristin, Sängerin, Filmkomponistin und Musikproduzentin Gemma Ray, die seit ein paar Jahren in Berlin lebt, kommt nach Bremen. Denn sie hat in der vergangenen Woche ihr neues Album mit dem schönen Titel „Psychogeology“ veröffentlicht, und damit ist sie nun auf Tour. Ihr Termin in Bremen: Dienstag, 19. Februar, im Kulturzentrum Lagerhaus an der Schildstraße 12–19 (Ostertor). Rays Auftritt beginnt um 20 Uhr. Mit von der Partie ist unter anderem auch der Schlagzeuger Andy Zammit, mit dem die Künstlerin seit längerer Zeit zusammenarbeitet.