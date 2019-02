Die neue Kohlkönigin heißt Christa Fuchs

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Ob‘s regnet, ob‘s schneit, ob die Sonne lacht - Kohlfahrt wird gemacht. So oder ähnlich lautet das Motto um diese Jahreszeit in unseren Breitengraden. Und auch noch im weiteren Umland, bisweilen gar im sehr weit entfernten Umland. Braunkohl - oder, wie man außerhalb Bremen ja sagt: Grünkohl - schmeckt auch in Berlin. Um nur mal ein Beispiel zu nennen.

Ein Beispiel, das hier natürlich nicht ohne Grund auftaucht. Zum nunmehr 65. Mal nämlich kam in der Bremischen Landesvertretung - sprich: in der Berliner „Botschaft“ der Hansestadt - jetzt die Bremer „Roland-Runde“ zusammen. Staatsrätin Ulrike Hiller, Bremens „Botschafterin“, empfing dazu 200 Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Kunst und Medien. Rot und Weiß, die klassischen Farben der Bremer „Speckflagge“, dominierten auf den Tischen - alles stilvoll bremisch eben. „Die große Resonanz zeigt, dass wir auch in Berlin ein starkes Netzwerk und viele Freunde haben“, so Ulrike Hiller.

Freunde, die zugleich ja auch Freunde des Kohlessens sind. Für Suppe, Braunkohl und Dessert war in diesem Jahr Thomas Kretschmer verantwortlich, der Chefkoch der Villa Seebeck in Bremerhaven - unterstützt vom Team der Bremischen Landesvertretung um Küchenchef Martin Neumann.

Und so ein Kohlessen, das ist ja in gewisser Weise immer auch ein royales Ereignis. Schließlich gilt es, einen König zu küren. Oder eine Königin. Das war in Berlin nicht anders, Jahr für Jahr wird es dort so gemacht. Kurzum: Nachfolgerin von Holger Münch aus Weyhe, dem Präsidenten des Bundeskriminalamts, wurde nun die Bremer Raumfahrt-Unternehmerin Christa Fuchs (OHB). „Wir freuen uns, dass wir mit Frau Fuchs eine Persönlichkeit krönen können, die beste bremische Eigenschaften verkörpert: Tradition und Moderne, Bodenständigkeit und Dynamik, Verantwortung, Fairness und Fleiß“, so Staatsrätin Hiller. THOMAS KUZAJ