Bildung, Erleuchtung und Spätmittelalter

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Wer sitzt einem da nun eigentlich gerade gegenüber, Frau von Wild oder Frau Rist? „Sagen Sie Biggi“, antwortet die Autorin Biggi Rist ganz unkompliziert. Nach mehreren Krimis, die sie gemeinsam mit Liliane Skalecki veröffentlicht hat, wandelt sie nun - wie Skalecki - auf den sprichwörtlichen Solopfaden. Unter dem Namen Johanna von Wild hat Rist diese Woche ein ganz und gar eigenes Werk veröffentlicht. Und sie hat nicht nur den Namen gewechselt, sondern auch gleich das Genre: „Die Erleuchtung der Welt“ (Gmeiner-Verlag, 406 Seiten, Preis: 15 Euro) ist kein Krimi, sondern ein historischer Roman.

„Ich lese selber sehr gerne historische Romane“, sagt Rist alias von Wild beim Gespräch in „Rauchs Cafébar“ an der Langenstraße. „Weil man sehr viel lernt und in eine andere Zeit eintaucht.“ Die Autorin, 1964 in Reutlingen geboren, siedelt ihren Spätmittelalter-Stoff in Württemberg an. Im Zentrum steht eine Person, die dort tatsächlich gelebt und gewirkt hat - Prinzessin Mechthild von der Pfalz (1419 bis 1482). Wie der Zufall es will, steht am 7. März der 600. Geburtstag eben dieser Frau an. Der Name von Mechthild von der Pfalz ist historisch eng verbunden mit der Entwicklung des Bildungs- und Hochschulwesens im Südwesten Deutschlands. „Ihr Uronkel hat die Universität Heidelberg gegründet“, sagt Rist. Mechthild von der Pfalz selbst hat Einfluss auf die Gründung der Universität Tübingen genommen.

Große Geschichten. In der „Erleuchtung der Welt“ geht es um eine Magd, die zur engsten Vertrauten von Prinzessin Mechthild von der Pfalz wird. Sie folgt ihr an Wirkungsstätten wie Stuttgart und Urach. Dann holt ihre Vergangenheit sie ein. Die Freundschaft zu Mechthild von der Pfalz wird auf eine harte Probe gestellt.

Die Autorin hat viel recherchiert für ihr Buch. Geschrieben hat sie es dann „zu Hause“, sagt Rist. „Ich schreibe nicht in Cafés, da hätte ich gar keine Ruhe. Ich brauche absolute Ruhe. Da darf nicht mal mein Mann anwesend sein.“ Und wie ist es dann mit dem Schreiben? „Man versinkt da drin und merkt gar nicht, wie die Zeit vergeht.“

Apropos Zeit - um 19 Uhr stellt Rist alias Johanna von Wild ihren Roman am Donnerstag, 21. Februar, bei Leuwer (Am Wall 171) vor. Einführung: Anne Staubitz. Weitere Lesungen folgen Ende März, Anfang April auf den Spuren der Prinzessin Mechthild von der Pfalz - nämlich in Bad Urach, Rottenburg am Neckar und Böblingen.

Bleibt die Frage, wie Biggi Rist auf ihren neuen Namen gekommen ist. Auch ganz einfach: „Zu ,von Wild‘ gibt es familiäre Bezüge. Und ,Johanna‘ klingt schön.“ THOMAS KUZAJ