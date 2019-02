Bis 2021 weiter männliche Schaffer

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Zwei Jahre voraus - dieses Motto, es hat Tradition bei der Schaffermahlzeit. Denn alle Jahre wieder werden wenige Tage vor dem Festmahl in der Oberen Rathaushalle jene drei kaufmännischen Schaffer bestimmt, die das Traditionsessen in zwei Jahren organisieren (und bezahlen) müssen. Das bedeutet viel Ehre, kostet aber auch viel Geld. Wieviel? Darüber spricht man natürlich nicht. Aber ein mehrstündiges Essen für 300 Teilnehmer, der große Aufwand für Details von der Weinauswahl bis zum Blumenschmuck - das kostet, und es kostet nicht nur Zeit.

Zwei Jahre voraus - das bedeutet: es geht um das Jahr 2021. Und in eben jenem Jahr, so hat es die Generalversammlung der Stiftung Haus Seefahrt nun beschlossen, sind noch einmal drei Männer die Gastgeber der Schaffermahlzeit. Und zwar sind es der Rechtsanwalt und Investor Dr. Christian Jacobs, Johann Smidt (Joh. Gottfr. Schütte GmbH & Co. KG) und Cornelius Strangemann (Kaufhaus Lestra in Horn). Der Investor Dr. Christian Jacobs, 1962 in Bremen geboren, ist seit geraumer Zeit in der Bremer Innenstadt sehr aktiv - nicht allein mit dem Bau des neuen Jacobs-Hauses. Er will unter Einbeziehung von Stadtwaage und Kontorhaus Langenstraße das „Balge-Quartier“ entstehen lassen. Knapp 100 Millionen Euro investiert er hier, sagt Jacobs.

Zurück zur Schaffermahlzeit, ein Jahr voraus: Gastgeber 2020 sind - wie berichtet - Thomas Kriwat (Mercmarine Group of Companies), Bülent Uzuner (Uzuner Consulting) und Max Peter Roggemann (Enno Roggemann GmbH & Co. KG). Bei der Schaffermahlzeit werden Spenden für Haus Seefahrt gesammelt. Auf dem Seefahrtshof der Stiftung in Grohn leben ehemalige Seeleute, deren Ehefrauen und Witwen. Seit einigen Jahren unterstützt die Stiftung zudem den Seefahrtsnachwuchs, sprich: sie unterstützt Nautikstudenten. „Die Schaffermahlzeit ist die wichtigste Einnahmequelle der Stiftung - und damit eine Benefizveranstaltung mit jahrhundertealter Tradition“, heißt es bei den Organisatoren.

Bei der 475. Schaffermahlzeit begrüßen sie am Freitag, 8. Februar, Sachsens Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) als Ehrengast. Wo er schon mal im Rathaus ist, wird er sich auch gleich ins Goldene Buch Bremens eintragen. Und genau das macht auch Helen Zille, die als Premierministerin der Provinz Westkap in Südafrika (und obendrein: als Frau!) an der Schaffermahlzeit teilnimmt - um Hühnersuppe, Stockfisch, Braunkohl, Kalbsbraten, Rigaer Butt, Käse und viele, viele Gespräche zu genießen.