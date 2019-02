Bremen - Von Thomas Kuzaj. Der Alltag steckt voller Anforderungen und Überraschungen - und das wieder und wieder, buchstäblich Tag für Tag. Da wünscht man sich ja manchmal mehr Zeit, mehr Platz, mehr Ruhe. Ein größeres Haus, einen neuen Rechner, eine zweite Erde.

Was Haus und Rechner angeht, da kann man nichts machen. Aber die zweite Erde, die ist ein Thema. Jedenfalls bei der Wissenschafts-Vereinigung Wittheit zu Bremen. Die nämlich lädt einmal mehr zu einem Vortrag ins Haus der Wissenschaft (Sandstraße) ein. „Die Suche nach der zweiten Erde“ ist am Dienstag, 12. Februar, ab 19 Uhr das Thema. Der Abend ist eine Kooperation mit der Olbers-Gesellschaft und der Bremer Universität. Über die zweite Erde spricht Dr. Bertram Bitsch. Eintritt: vier Euro, ermäßigt 2,50 Euro; Schüler und Studenten: frei.

„Schon seit vielen Jahrhunderten fragen sich Menschen, ob es Leben außerhalb unserer Erde gibt“, so Karin Gozzi von der Wittheit. „Doch lange Zeit war nicht bekannt, ob überhaupt Planeten existieren, die um einen anderen Stern als die Sonne kreisen - sogenannte Exoplaneten. Erst 1995 fand man den ersten Planeten bei einem sonnenähnlichen Stern außerhalb unseres eigenen Planetensystems. Heute sind einige tausend Planeten bekannt.“ So weit, so gut. Ob das bei den vielen Anforderungen des Alltags direkt eine Hilfe ist, steht dahin. Aber interessant ist es dennoch.

Schließlich wird angenommen, dass um jeden Stern der Milchstraße im Durchschnitt ein bis zwei Planeten kreisen - und somit alleine in unserer Heimatgalaxie mindestens 100 Milliarden Planeten existieren. Gibt es darunter auch Planeten, die Hinweise auf biologische Aktivität zeigen? Gibt es zumindest Planeten, die sich in einer Zone um ihren Stern befinden, in der flüssiges Wasser vorkommen kann? Diesen Fragen geht Bitsch in seinem Vortrag nach.

Der Referent, Jahrgang 1982, „war schon immer sehr an mathematischen und physikalischen Problemen, speziell in der Astronomie, interessiert“, heißt es in einer Vorschau. Nach seiner Doktorarbeit in Tübingen arbeitete er an Forschungseinrichtungen in Nizza (Frankreich) und Lund (Schweden). Seit gut einem Jahr forscht er mit eigener Arbeitgruppe am Max-Planck-Institut in Heidelberg, finanziert durch ein Stipendium des Europäischen Forschungsrats.