Der „Gott des Gemetzels“ kommt nach Walle

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Zwei elfjährige Jungen streiten sich auf dem Schulhof, der eine verletzt den anderen dabei. Die Eltern beider Kinder treffen sich, um die Sache zu besprechen und den Konflikt auf zivilisierte Weise zu lösen. Das Gespräch aber gerät peu à peu aus den Fugen, die bürgerliche Fassade bröckelt, Verdrängtes und Vertuschtes kommt ans Licht. Die Sache eskaliert, bis alle vier Erwachsenen miteinander in Streit geraten.

Davon erzählt das Theaterstück „Der Gott des Gemetzels“, das von der französischen Autorin Yasmina Reza stammt. Es gilt als eines der erfolgreichsten Bühnenstücke der Gegenwart, denn es berührt viele wunde Punkte unserer Zeit. Jetzt ist das konfliktgeladene Kammerspiel, das 2011 auch verfilmt worden ist, wieder einmal in Bremen zu sehen.

Das Union-Theater bringt den Einakter in der Regie von Uwe Seidel heraus. Die Premiere beginnt am Mittwoch, 6. Februar, um 20 Uhr. Zu sehen ist das Stück dann bis einschließlich Sonntag 17. Februar. Karten gibt es unter anderem in den Geschäftsstellen unserer Zeitung. Bremens nach eigener Darstellung „ältestes Liebhabertheater“ - im Ensemble stehen ausschließlich Laien, Amateure, Theaterliebhaber - spielt wieder in den Räumen der Union-Brauerei an der Theodorstraße in Walle, sprich: beim Bremer Kriminaltheater. Mit von der Partie sind dieses Mal Jessica Coels, Kirsche Hildebrecht, Jochen Schmidtmeyer und Stefan Lüers.

„Von Sticheleien über Wortgefechte zu Handgreiflichkeiten - der Nachmittag degeneriert zur Saalschlacht“, formuliert einer Sprecherin des Union-Theaters. Und weiter: „Mit diabolischem Humor und erbarmungsloser Treffsicherheit spießt Yasmina Reza in ihrem Stück die moderne bürgerliche Gesellschaft auf, die hin- und hergerissen ist zwischen aufgeklärtem, vernünftigem Gutmenschentum und allzu menschlichem, egoistischem Konkurrenzkampf.“ Folglich gilt: „So verbindlich und watteweich wir uns auch geben mögen, am Ende behält einer die Oberhand: Der Gott des Gemetzels.“ Trübe Aussichten für die Gegenwart. Und zugleich die Aussicht auf einen sehr interessanten Theaterabend.