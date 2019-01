„Musik aus dem Himmel“: „Fairies“ live auf dem Dach

Bremen - Von Thomas Kuzaj. „Come Together“, „While My Guitar Gently Weeps“, „Back in the USSR“ - ein Pop-Klassiker reiht sich an den nächsten, dieses Konzert ist wirklich ein Top-Event. Und das im wörtlichen Sinne, denn die Band, sie spielt ganz oben auf dem Dach der Bremer Kunsthalle. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt. Aber niemand friert, wenn Beatles-Songs so gut gespielt werden wie hier. Und wenn es etwas zu feiern gibt.

Ein Jubiläum nämlich. Vor 50 Jahren, am 30. Januar 1969, sind die Beatles zum letzten Mal live aufgetreten. Der Auftritt ist in die Rockgeschichte eingegangen - als „Rooftop Concert“, als „Konzert auf dem Dach“. Denn die Beatles spielten zur Mittagszeit auf dem Dach ihres „Apple“-Hauptquartiers an der Savile Row in London. Das Publikum: Menschen, die da gerade zufällig vorbeikamen und so Zeugen eines pophistorischen Moments wurden, den die Polizei nach 42 Minuten beendete, nachdem ein Nachbar sich über die Lautstärke beschwert hatte.

In Bremen kümmern sich „The Fairies“ um das Beatles-Erbe. Norbert Krietemeyer (Gesang, Gitarre), Moritz Puschke (Keyboards), Tim Fischer (Gitarre), Thomas Milowski (Bass) und Dietmar Hussong (Schlagzeug) sind für ihre profilierten Interpretationen von Beatles-Songs bekannt. Zum Jubiläum des „Rooftop Concerts“ ein Dachkonzert in Bremen? Gute Idee. Professor Christoph Grunenberg, Direktor der Kunsthalle, gab den Anstoß dazu. Vor seiner Bremer Zeit leitete er zehn Jahre die Tate Liverpool - in der Heimatstadt der Beatles also.

Das Bremer „Rooftop Concert“, es war in einer Stunde ausverkauft. 70 Fans darf die Kunsthalle für eine Dreiviertelstunde auf ihr Dach lassen. Da stehen sie nun in Winterklamotten und sind mit dem Beatles-Repertoire gut vertraut. Schon beim zweiten Song, den die „Fairies“ spielen, singen die Leute mit. Es ist „Get Back“. Getanzt wird auch, soweit die dicken Steppjacken das zulassen. Und die Musiker? „Wir haben heute alle lange Unterhosen angezogen“, so Keyboarder Puschke vor Konzertbeginn. „Okay, manche.“ Das Spielen bei dieser Kälte sei „eine Herausforderung“ für Finger und Instrumente. Dann aber hat man sich schnell warmgespielt. Nach vier, fünf Songs zieht Schlagzeuger Hussong sogar seine Jacke aus.

Unten, auf der Straße, wundern sich die Passanten. Hat jemand das Autoradio ganz laut gedreht? Nee, ist ja live. Wo kommt das her? „Aus dem Himmel“, bringt es Kunsthallen-Direktor Grunenberg auf den Punkt. Musik, die aus dem Himmel kommt - ein schönes Bild. In den Wallanlagen und vor der Zentralbibliothek bleiben etliche Menschen stehen. Sie fotografieren und filmen die kleinen Figuren, die oben auf dem Kunsthallen-Dach - dem „Himmel“ - zu erkennen sind. Der Sound ist unten überraschend klar und reicht weit. Bis zum Postamt an der Domsheide sind die Beatles-Interpretationen der „Fairies“ zu hören.

Am Himmel schwebt auch eine Drohne, die das Bremer „Rooftop Concert“ aus der Vogelperspektive aufnimmt. Da wird es dann doch klar - wir haben gar nicht 1969. Sondern wirklich 2019. Come Together!

