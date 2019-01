Zum Beatles-Jubiläum aufs Kunsthallen-Dach

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Am 30. Januar 1969 sind die Beatles zum letzten Mal live aufgetreten. Ein Blick auf den Kalender zeigt deutlich, dass das in wenigen Tagen ganz genau 50 Jahre her ist, ein halbes Jahrhundert. Da wollen wir jetzt lieber nicht drüber nachdenken.

Das Konzert jedenfalls ist in die Rockgeschichte eingegangen - als „Rooftop Concert“, als „Konzert auf dem Dach“. Denn die Beatles spielten (übrigens zur Mittagszeit) auf dem Dach ihres „Apple“-Hauptquartiers an der Savile Row in London. Das Publikum bildeten Menschen, die zufällig vorbeikamen, denn Werbung hatte es für den Auftritt zuvor nicht gegeben. Und Eintrittskarten auch nicht.

Nun ist Bremen ja so etwas wie das London Norddeutschlands; und Geschichtsbewusstsein hat man hier auch. Was läge also näher, als den 50. Jahrestag des „Rooftop Concerts“ an der Weser würdig und in passendem Rahmen zu begehen? Mit einem Konzert nämlich, das auf einem Dach gegeben wird. Nun, das Ganze liegt so nah, dass es tatsächlich gemacht wird. Im Gegensatz zum historischen Vorbild allerdings mit Werbung und Informationen (wie an dieser Stelle) vorab.

Am Mittwoch, 30. Januar, (2019, versteht sich) werden die versierten Bremer Beatles-Spezialisten „The Fairies“ um 13 Uhr auf der Dachterrasse der Bremer Kunsthalle mit einem Konzert an den letzten Live-Auftritt der echten Beatles erinnern. Stilvoller kann man es (außerhalb Londons) kaum machen. Norbert Krietemeyer (Gesang, Gitarre), Moritz Puschke (Keyboards), Tim Fischer (Gitarre), Thomas Milowski (Bass) und Dietmar Hussong (Schlagzeug) sind für ihre profilierten Interpretationen von Beatles-Songs bekannt.

„Die Terrasse ist ein einmaliger Austragungsort mitten in der Stadt. Sie ist wie das Dach der ,Apple‘-Studios von der Straße kaum zu sehen, bietet aber einen fantastischen Ausblick über Bremen“, sagt eine Kunsthallen-Sprecherin. „Die 70 Karten für das exklusive Konzert waren bereits nach wenigen Stunden ausverkauft.“ Aber wer in der Mittagspause unten langspaziert, dürfte dennoch was mitbekommen. In London waren die Beatles auch mehr zu hören als zu sehen. Und nach 42 Minuten beendete die Polizei den historischen Auftritt.

Polizei ist in Bremen nicht zu erwarten, die Zeiten haben sich geändert, Rockmusik gilt als Kulturgut - und nicht mehr als gefährlich. Den Anstoß zu dem Dach-Konzert übrigens gab Professor Christoph Grunenberg, der Kunsthallen-Direktor. Vor seiner Bremer Zeit hat er zehn Jahre die Tate Liverpool geleitet. Richtig, Liverpool. . . die Heimatstadt der Beatles.