Ideen für das Wochenende

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Wohin am Wochenende? Darüber kann man sich ja schon einmal Gedanken machen. Und die führen dann vielleicht. . . zur Kunst. Also: auf zur nächsten Ausstellung. In der Galerie von Corona Unger (Georg-Gröning-Straße 14, Schwachhausen) zum Beispiel endet die Ausstellung „Alleando - Collage der Künste“ am Sonntag, 27. Januar, mit einer Finissage. Und die beginnt um 15 Uhr.

Wie berichtet, vereint die Schau Malerei und Skulptur, Objekte und Fotografien. „Zusätzlich zu Gemälden, Plastiken, Objekten und Fotokunstwerken aus dem Galerieprogramm sind Malerei und Skulpturen der diesjährigen Gastkünstler Sebastian Heiner, Bodo Korsig, Richard Schur und Stephan Wurmer zu sehen“, so Unger. „Kaffee, Sekt und Kuchen stehen bereit. Wir freuen uns auf einen stimmungsvollen Sonntagnachmittag.“

Drei Künstlerinnen wiederum bringt (bis Sonntag, 17. Februar) die Ausstellung „Dazwischen“ in der Villa Sponte (Osterdeich 59b) zusammen. Zu sehen sind dort Arbeiten von Ilse Hellwig, Silke Mohrhoff und Elke Prieß. Die Villa Sponte öffnet dienstags, sonnabends und sonntags in der Zeit von 15 bis 18 Uhr.

Ilse Hellwigs Thema ist das Zusammenspiel von Mensch und Natur, dargestellt beispielsweise auf und mit zusammengenähten Papierblättern. Das Verhältnis von Traum und Realität beschäftigt Silke Mohrhoff, die Figuren aus Kunststoff und Keramik fertigt. Elke Prieß verwendet für ihre Bilder vielfach textile Alltagsmaterialien. „Tisch-, Geschirr- und Kopftücher werden von ihr bemalt, bedruckt, bestickt, ästhetisch vereinnahmt“, formuliert ein Sprecher der Villa Sponte.

Ihre künstlerische Beschäftigung mit Mustern und Ornamenten führte Prieß zudem zur islamischen Kunst. Nicht am Wochenende, sondern am Dienstag, 29. Januar, spricht sie im Rahmen der Ausstellung in der Villa Sponte über das Thema „Iran und die Kunst“. Der Bildvortrag beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Zurück zum Wochenende, von dem wir ja eigentlich sprechen wollten. Am Sonnabend, 26. Januar, begrüßt das Übersee-Museum in Kooperation mit dem Konfuzius-Institut mit einem chinesischen Neujahrsfest das „Jahr des Schweins“. Die Feier - in China das wichtigste Familienfest - beginnt um 13 Uhr. Besucher können in einem Kochworkshop das typische chinesische Neujahrsgericht „Jiaozi“ (gefüllte Teigtaschen) zubereiten, ihren Namen in chinesischer Schrift schreiben lernen, an einer traditionellen chinesischen Teezeremonie teilnehmen und einem Konzert mit chinesischer Zither (Guzheng) und chinesischer Mundorgel (Sheng) lauschen. Und so weiter, und so fort. Führungen geben Einblicke in die chinesische Geschichte. „Höhepunkte sind die Aufführung eines traditionellen Löwentanzes und ein Feuerwerk zum Abschluss des Festes“, so eine Sprecherin. Der Eintritt beträgt 11,50 Euro für Erwachsene und 22,50 Euro für Familien.