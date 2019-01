Skulpturen und Lyrik im Marmorsaal

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Der Marmorsaal im historischen Kaffee-HAG- Gebäude am Fabrikenufer in der Überseestadt zählt zu den - man kann es nicht anders sagen - Attraktionen des Industriedenkmals, das gerade den Besitzer gewechselt hat. Die HAG-Gewerbepark GmbH ist nun Eigentümerin des Areals mitten im Industrie- und Hafengebiet. Doch zurück zum 230 Quadratmeter großen Marmorsaal, der 1914 gebaut und um 2010 zuletzt aufwendig restauriert wurde.

Dem Böttcherstraßen-Mäzen und Kaffee-HAG-Erfinder Ludwig Roselius (1874 bis 1943) und seinen Direktoren diente der prächtige Saal einst als Casino - und für Feierlichkeiten. Zudem wurden dort Kaffeeproben abgeschmeckt. Carraramarmor und Jugendstilvitrinen umgaben die Kaffeefachleute. Nun dient der historische Marmorsaal der Kunst als Kulisse; temporär jedenfalls. Der Bremer Bildhauer Gunther Gerlach, Jahrgang 1952, nimmt den Saal in Beschlag, aber nicht mit Marmorarbeiten, sondern - geradewegs im Kontrast dazu - mit „grob aus dem Holz herausgearbeiteten Skulpturen“, wie es in einer Vorschau heißt.

Am Sonntag, 27. Januar, sind die Gerlachs Arbeiten im Marmorsaal zu sehen - als einer der Bremer Beiträge zur internationalen Aktion „Ein Tag für die Skulptur“. In der Zeit von 11 bis 17 Uhr zeigt der Künstler nicht nur seine Skulpturen, es gibt auch noch einige Aktionen drumherum. Röstmeister Christian Ritschel, mit seinem Unternehmen „Lloyd Caffee“ selbst Mieter im HAG-Gebäude, zum Beispiel sorgt um 11 Uhr für die Begrüßung. „Die Flötistin Jette Beyer bringt das Zusammenspiel von Skulptur und Raum mit barocker Musik zum Klingen“, heißt es weiter. Der Bremer Verleger Madjid Mohit (Sujet-Verlag) liest aus dem Lyrikband „. . .und wirft ins Meer die Silbersaat der Sterne“. Der soeben erschienene Band vereint, man ahnt‘s, Gedichte des Bildhauers Gunther Gerlach. „Die epische, bildreiche Sprache der Gedichte Gerlachs wird in formen- und gestaltreichen Zeichnungen vielfach gespiegelt und assoziativ ergänzt“, so die Verlagsauskunft. Gerlach selbst wird dazu nicht schweigen - um 14 Uhr steht im Marmorsaal ein Künstlergespräch auf dem Programm. THOMAS KUZAJ