Eine Party für Hermine Overbeck-Rohte

Bremen - Man soll die Feste feiern wie sie fallen, das ist auch im Vegesacker Overbeck-Museum bekannt. Und dort wird jetzt gefeiert - das ganze Jahr ist Party. Warum? Nun, das Haus ist ja den Malern Fritz Overbeck (1869 bis 1909) und Hermine Overbeck-Rohte (1869 bis 1937) gewidmet. Unschwer zu erkennen, dass bei beiden Künstlern in diesem Jahr die Würdigung des 150. Geburtstags ansteht.

Man werde das Malerehepaar deshalb „mit einer Reihe von Sonderausstellungen ehren“, so Museumsleiterin Dr. Katja Pourshirazi. Es gelte, den Blick „auf ganz besondere und mitunter weitgehend unbekannte Aspekte“ des Schaffens der Overbecks zu lenken. „Dabei wird schnell deutlich, dass das umfangreiche Oeuvre des Worpsweder Künstlerpaares weitaus facettenreicher ist als viele ahnen. Hier gibt es nicht nur Landschaftsbilder aus dem Teufelsmoor zu entdecken, sondern noch so manchen ungeahnten Schatz zu heben.“

Echte Geburtstagsüberraschungen also, die da in Aussicht gestellt werden. „Es gibt so viele überraschende Motive, nie gezeigte Werke und sogar ganze Werkbereiche, die nahezu unbekannt sind.“ Den Auftakt machte schon im Herbst die Ausstellung „Auch das ist Overbeck!“, die noch bis zum 27. Januar zu sehen ist.

Kurz vor Ende dieser Präsentation heißt es nun: „Happy birthday, Hermine“. Denn das Museum nimmt den 150. Geburtstag von Hermine Overbeck-Rohte am Donnerstag, 24. Januar, in der Zeit von 11 bis 18 Uhr zum Anlass für einen „Tag der offenen Tür“ mit einem Programm zu Ehren der Künstlerin. Um 15 und 16.30 Uhr zum Beispiel stehen Führungen mit Museumsleiterin Pourshirazi auf dem Programm.

Zudem sind Kostbarkeiten wie das Poesiealbum der jungen Hermine zu sehen. Es stammt aus dem Jahr 1880. Malaktionen sollen Besucher dazu animieren, selbst kreativ zu werden. Für junge Besucher gibt‘s eine Schatzsuche. Im Rahmen eines Praxisseminars haben die Masterstudentinnen Insa Melzer, Lara Behra und Valesca Fix die „Party für Hermine“ organisiert.